Политика
ИзвестияПушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
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Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости вчера в 05:30
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Происшествия
Лидера Ку-клукс-клана арестовали за наезд на протестующих
Лидера ультраправого движения Ку-клукс-клан Гарри Роджерса арестовали в американском штате Виргиния за наезд на протестующих.
Lenta.ru 01:52
Происшествия
В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Общество
Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17
Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Политика
Республиканцы в США решили предложить новые санкции против России
Член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби сообщил о намерении республиканцев предложить новые санкции против России, Ирана и Китая.
Известия 01:26
Происшествия
В Пермском крае пропала двухлетняя девочка
ТАСС вчера в 18:41
Общество
Президент поручил увеличить пособие по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что минимальный размер пособия по безработице необходимо увеличить для всех граждан, а не только для тех, кто остался без заработка из-за пандемии коронавируса.
Новые Известия 00:47
Авто
Компания Subaru представила тизер нового Crosstrek
Автопроизводитель опубликовал первый тизер нового Crosstrek перед его дебютом 9 июня.
Тарантас Ньюс 06 июня в 07:14
Общество
Неизвестный кладоискатель нашёл «сокровища Фенна» в Скалистых горах
News.ru вчера в 08:53
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета вчера в 00:07
Музыка
Юрий Лоза предсказал Киркорову потерю песен
Российский исполнитель Юрий Лоза в ответ на высказывание Киркорова пообещал тому скорую потерю песен.
Территория новостей вчера в 12:11
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Общество
Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
Космос
Рогозин рассказал о перспективах создания ракеты «Ангара»
Надежду на готовность тяжелой ракеты «Ангара» к передаче на космодром Плесецк летом текущего года выразил генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин, 8 июня в статье, опубликованной в журнале Forbes.
ИА Красная Весна вчера в 13:28
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой вчера в 07:20
Игры
Утечка: презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня
News.ru вчера в 12:21
Общество
В Волгоградской области отменили обязательное ношение перчаток
Обязательное ношение перчаток отменили в Волгоградской области, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, говорится в постановлении губернатора Андрея Бочарова, опубликованного на сайте администрации области.
РИА Новости вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Бывшая жена Джигарханяна рассказала о невозможности с ним связаться
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась в беседе с порталом Teleprogramma.pro, что озабочена ситуацией с самочувствием ее бывшего супруга.
Lenta.ru 00:04
Политика
«Единая Россия» приступает к выдвижению кандидатов в губернаторы
Господин Медведев имел в виду в том числе и кампании по выборам в законодательные собрания: партия, например, отказалась от выдвижения кандидатов на прошлогодних выборах в Мосгордуму.
Коммерсантъ 01:00
Здоровье
В Алтайском крае выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом
На 7 июня 2020 года в Алтайском крае выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай 07 июня в 03:00
Общество
Ещё 5390 пациентов выздоровели в Москве после коронавируса
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 5390 пациентов.
RT на русском 02:26
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 115 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 9 июня выявлено 115 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:51
Шоу-бизнес
Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде
Lenta.ru вчера в 18:40
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова набрала 6 килограммов и стала блондинкой
Оксана Самойлова решилась на смену имиджа. В своем инстаграме почти уже бывшая супруга Джигана предстала в образе блондинки.
ТВ Центр вчера в 03:14