Политика

ИзвестияИзвестияПушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
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«Расизм не у нас, а в США»: Пушков ответил историку из Принстона на выпад о России

Телеканал 360°02:13

Пушков высмеял слова историка из США о России

РИА Новостивчера в 23:11

Пушков поставил на место историка, нашедшего расизм в России

URA.Ru00:47

Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Известия00:16

Пушков посоветовал историку из США «не лезть в проблему расизма» в России

REGNUM00:03

Сенатор Пушков ответил на слова американского историка о «расизме» в России

ФАНвчера в 23:39

Пушков одернул американского историка, нашедшего расизм в России

Московский Комсомолец02:09
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 02:32, Ашберн
Происшествия

Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель

РИА Новости 01:34
3,2K
Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости вчера в 05:30
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
4,8K
Происшествия

Лидера Ку-клукс-клана арестовали за наезд на протестующих

Лидера ультраправого движения Ку-клукс-клан Гарри Роджерса арестовали в американском штате Виргиния за наезд на протестующих.
Lenta.ru 01:52
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Происшествия

В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка

Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
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Общество

Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
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Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
1,2K
Политика

Республиканцы в США решили предложить новые санкции против России

Член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби сообщил о намерении республиканцев предложить новые санкции против России, Ирана и Китая.
Известия 01:26
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Происшествия

В Пермском крае пропала двухлетняя девочка

ТАСС вчера в 18:41
11
Общество

Президент поручил увеличить пособие по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что минимальный размер пособия по безработице необходимо увеличить для всех граждан, а не только для тех, кто остался без заработка из-за пандемии коронавируса.
Новые Известия 00:47
1,6K
Авто

Компания Subaru представила тизер нового Crosstrek

Автопроизводитель опубликовал первый тизер нового Crosstrek перед его дебютом 9 июня.
Тарантас Ньюс 06 июня в 07:14
4
Общество

Неизвестный кладоискатель нашёл «сокровища Фенна» в Скалистых горах

News.ru вчера в 08:53
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
1,1K
Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета вчера в 00:07
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Музыка

Юрий Лоза предсказал Киркорову потерю песен

Российский исполнитель Юрий Лоза в ответ на высказывание Киркорова пообещал тому скорую потерю песен.
Территория новостей вчера в 12:11
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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ вчера в 07:15
1,4K
Общество

Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
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Космос

Рогозин рассказал о перспективах создания ракеты «Ангара»

Надежду на готовность тяжелой ракеты «Ангара» к передаче на космодром Плесецк летом текущего года выразил генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин, 8 июня в статье, опубликованной в журнале Forbes.
ИА Красная Весна вчера в 13:28
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой вчера в 07:20
1,9K
Игры

Утечка: презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня

News.ru вчера в 12:21
7
Общество

В Волгоградской области отменили обязательное ношение перчаток

Обязательное ношение перчаток отменили в Волгоградской области, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, говорится в постановлении губернатора Андрея Бочарова, опубликованного на сайте администрации области.
РИА Новости вчера в 10:23
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Джигарханяна рассказала о невозможности с ним связаться

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась в беседе с порталом Teleprogramma.pro, что озабочена ситуацией с самочувствием ее бывшего супруга.
Lenta.ru 00:04
6
Политика

«Единая Россия» приступает к выдвижению кандидатов в губернаторы

Господин Медведев имел в виду в том числе и кампании по выборам в законодательные собрания: партия, например, отказалась от выдвижения кандидатов на прошлогодних выборах в Мосгордуму.
Коммерсантъ 01:00
5
Здоровье

В Алтайском крае выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом

На 7 июня 2020 года в Алтайском крае выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай 07 июня в 03:00
249
Общество

Ещё 5390 пациентов выздоровели в Москве после коронавируса

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 5390 пациентов.
RT на русском 02:26
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
1,7K
Здоровье

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 115 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 9 июня выявлено 115 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:51
930
Шоу-бизнес

Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде

Lenta.ru вчера в 18:40
1
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова набрала 6 килограммов и стала блондинкой

Оксана Самойлова решилась на смену имиджа. В своем инстаграме почти уже бывшая супруга Джигана предстала в образе блондинки.
ТВ Центр вчера в 03:14
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