с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал появление флагов США над позициями ВСУ в Донбассе. Парламентарий отметил, что американские государственные символы вывесили командиры двух бригад украинской армии по случаю приезда в зону конфликта журналиста The New York Times.

Экономика Fashion-ритейлеры теряют трафик Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.

Шоу-бизнес Кети Топурия опубликовала первое фото со Львом Деньговым Долгое время Кети Топурия никак не комментировала свою личную жизнь, публикуя только интригующие фото, на которых была видна мужская рука.

Автоспорт Сайнс-младший стал третьим на Гран-при Бразилии после штрафа Хэмилтона Испанский пилот команды "Формулы-1" "Макларен" Карлос Сайнс-младший поднялся с четвертого на третье место в итоговом протоколе Гран-при Бразилии после штрафа британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса", сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Кино Мединский поддержал красивую эротику в фильмах Мединский подчеркнул, что лента сделана профессионально и «с чувством», и даже стал популярным у россиян, особенно у молодежи.

Общество Знакомые историка-расчленителя рассказали о его дебошах Знакомый с историком более 30 лет Дмитрий Матлин рассказал, что Соколов часто неадекватно вел себя под воздействием алкоголя.

Футбол Молдова — Исландия 1:2 В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная Франции одержала победу над командой Албании.

Политика Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.

Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".

Общество В Венеции ожидают новый пик наводнения Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.

Космос The New York Times (США): как заглянуть в кротовую нору Вселенной (The New York Times) В фильме «Интерстеллар» режиссера Кристофера Нолана (Christopher Nolan), снятом в сотрудничестве с физиком из Калифорнийского технологического института и нобелевским лауреатом Кипом Торном (Kip Thorne), астронавты через кротовую нору летят из Солнечной системы в другую галактику, чтобы найти замену нашей умирающей Земле.