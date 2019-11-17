с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал появление флагов США над позициями ВСУ в Донбассе. Парламентарий отметил, что американские государственные символы вывесили командиры двух бригад украинской армии по случаю приезда в зону конфликта журналиста The New York Times.

Общество В Москве с середины недели ожидается небольшой мороз без снега Морозная погода ожидает москвичей со среды, 20 ноября, при этом не будет снега и ветра, а атмосферное давление будет расти, сообщил ТАСС в воскресенье исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Политика В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот Поддерживая решение Совбеза ООН не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.

Политика Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

Политика Постпред РФ сообщил, что Париж и Лондон примут участие в конференции ООН в Нью-Йорке Великобритания и Франция в последний момент согласились принять участие в конференции ООН по вопросу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения (ОМУ), которая пройдет в Нью-Йорке с 18 по 22 ноября.

Политика В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.

Энергетика Польша нашла замену российскому газу Вожняк подсчитал, что портфель СПГ и производство в Северном море вкупе даст около 4 миллиардов кубометров.

Здоровье Названы первые симптомы рака легких Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.

Общество Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.

Шоу-бизнес Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.