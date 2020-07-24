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Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии. Ранее москвич Александр Андрианов в соцсетях посетовал на то, что россияне недостаточно благодарны мигрантам, которые работают в РФ дворниками, курьерами или строителями.В источнике
Подробнее о событии
News.ru

Пушков раскритиковал вставшего на колено перед мигрантом москвича

News.ru01:35
Царьград

Москвич встал на колени перед мигрантом, подражая BLM. Пушков заявил о «внутренней пустоте»

Царьград21:01
Рамблер

Москвич призвал россиян встать на колени перед мигрантами

Рамблервчера в 07:49
РИА Новости

Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

РИА Новости17:31
Телеканал 360°

Москвич встал на колени и почистил обувь мигранту. Это сочли «разжиганием в чистом виде»

Телеканал 360°вчера в 12:27
Газета.Ru

Федерация мигрантов осудила москвича, призвавшего вставать на колени перед мигрантами

Газета.Ruвчера в 11:49
Московский Комсомолец

Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

Московский Комсомолец19:29
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Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Российская газета04:46
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ruвчера в 09:24
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Когда заработает спутниковый интернет от Илона Маска

Как известно, недавно произошло знаменательное событие: SpaceX, компания известного и неординарного американского предпринимателя Илона Маска в рамках осуществления своей программы доступного глобального спутникового Интернета Starlink, вывела на орбиту очередные 58 спутников, и таким образом число запущенных спутников Starlink достигло 538.
Аргументы недели23 июля в 07:37
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К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов

Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
ТАСС01:57
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания23 июля в 08:55
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В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии

RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новостивчера в 04:57
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