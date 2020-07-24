Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии. Ранее москвич Александр Андрианов в соцсетях посетовал на то, что россияне недостаточно благодарны мигрантам, которые работают в РФ дворниками, курьерами или строителями.