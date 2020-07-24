Общество
ИзвестияПушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии. Ранее москвич Александр Андрианов в соцсетях посетовал на то, что россияне недостаточно благодарны мигрантам, которые работают в РФ дворниками, курьерами или строителями.
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Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Единоборства
Исмаилов прокомментировал свою победу над Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов назвал свою победу над соотечественником Александром Емельяненко особенной.
Известия 18:50
Экономика
В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ru 15:40
Кино
Премьеру хоррора «Заклятие 3» перенесли на 2021 год
Piter.tv 22 июля в 02:40
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
Вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, может преодолевать по воздуху расстояние, в несколько раз превышающее то, которое рекомендовано правилами социального дистанцирования, свидетельствуют результаты исследования немецких ученых.
РБК 11:50
Общество
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Коммерсантъ 11:11
Политика
В Хьюстоне неизвестные пытались взломать дверь генконсульства Китая
Несколько человек были замечены у консульства КНР в Хьюстоне, когда они пытались выломать заднюю дверь здания.
Вести.Ru 21:45
Кино
Disney отложила премьеры «Мулан» и «Аватара»
NewInform 02:31
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Наука
В СПбГУ открыли три новых минерала на Камчатке
Специалисты из СПбГУ во время экспедиции на Камчатку обнаружили три новых минерала. Их назвали в честь коренных народов полуострова.
МедиаПоток вчера в 01:30
Происшествия
Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека
Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия 12:08
Экономика
Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу этого года будет не менее 8 триллионов рублей.
Live24 12:57
Общество
В Пермском крае продлили ограничения из-за коронавируса
Власти Пермского края сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 13:01
Общество
В Хабаровске полиция пришла в гостиницу к членам «Открытой России»
Сотрудники полиции Хабаровска пришли к членам «Открытой России», остановившимся в гостинице, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
Коммерсантъ 19:55
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Приангарье, ранее объявленный до 26 июля, продлен до 1 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 09:35
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
Общество
ВОЗ: в мире за сутки выявили более 284 тыс. заразившихся коронавирусом
Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 15,29 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс.
ТАСС 15:18
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Политика
Глава Ставрополья высказался о ситуации с Фургалом
На прямой линии главе Ставрополья поступило много вопросов в инстаграме об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и о начавших после этого протестов в поддержку арестованного главы региона.
Акценты вчера в 13:34
Гаджеты
Компания Xiaomi обновит 23 модели своих смартфонов до MIUI 12
Вторая волна обновлений затронет такие модели, как Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Mi 8, Mi 9 SE, Mi CC9, Mi Mix 3. И это далеко не все.
Evo-rus.com 03:13
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Политика
Пушков объяснил «геополитическую капитуляцию» Горбачева
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, назвавшему обвинения в «геополитической капитуляции» «чепухой», пишет Московский комсомолец.
Аргументы и Факты 21:37
Общество
Врачи из Москвы прилетят в Хабаровск для борьбы с коронавирусом
Бригада медиков из Москвы прилетит в Хабаровск в субботу, 25 июля, для помощи в борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru 21:08
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Ведомости вчера в 22:44
Здоровье
Американский врач назвал лучшее средство против коронавируса
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, американские ученые не устают повторять постулат: коронавирус легче предотвратить, чем потом вылечиться от него.
Уфимские Заметки 14:50
Политика
США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса
Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
RT на русском 15:27