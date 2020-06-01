с чего всё началось

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что Соединенные Штаты переживают времена «сумятицы». «США начинают сыпаться», - написал он в Twitter.

Общество В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ. 1K

Политика Маск ответил на шутку Рогозина про «батут» Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. 7K

Общество В России за сутки зафиксировали 8863 случая коронавируса В России за сутки подтверждено 8863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, всего за время пандемии зафиксирован 423 741 случай. 17

Наука Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти. 4

Общество Ситуация с коронавирусом в Ивановской области продолжает ухудшаться Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России (федеральный оперштаб) сообщает: За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 863 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3715 (41,9%) без клинических проявлений.

Общество Число умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 182, до 5 037.

Шоу-бизнес Алсу впервые показала маленького сына Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля. 8

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 416

Общество Сбербанк назвал популярные схемы мошенничества при онлайн-покупках Популярными схемами для кражи денег у любителей онлайн-шопинга являются так называемые товары-приманки, "сбой" на сайте объявлений и фейковые службы доставки.

Энергетика Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет. 111

Происшествия В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки Приятеля отца шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале в Крыму, задержали по подозрению в педофилии и убийстве ребенка, сообщает во вторник СК РФ. 256

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 1,8K

Экономика Кабмин внес в Кремль общенациональный план восстановления экономики Власти РФ подготовили и представили Кремлю общенациональный план восстановления экономики, предусматривающий трату 7,3 трлн рублей на реанимацию пострадавших отраслей в течение 2020 и 2021 годов. 1