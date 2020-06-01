Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПушков заявил, что США «начинают сыпаться»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что Соединенные Штаты переживают времена «сумятицы». «США начинают сыпаться», - написал он в Twitter.
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с чего всё началось
Это видно в Сирии и Афганистане, по катастрофе с COVID-19 в самих США, по неспособности помочь европейским союзникам в пик пандемии, по истеричным, но невнятным обвинениям в адрес Китая, по расовому бунту, по внутреннему расколу, — пояснил
 сенатор в своём Twitter.
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