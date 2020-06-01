Политика
Аргументы и ФактыПушков заявил, что США «начинают сыпаться»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что Соединенные Штаты переживают времена «сумятицы». «США начинают сыпаться», - написал он в Twitter.
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с чего всё началось
Это видно в Сирии и Афганистане, по катастрофе с COVID-19 в самих США, по неспособности помочь европейским союзникам в пик пандемии, по истеричным, но невнятным обвинениям в адрес Китая, по расовому бунту, по внутреннему расколу, — пояснил сенатор в своём Twitter.News.ruвчера в 23:25
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
ГЛАС.RU 00:30
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
Государственные Вести вчера в 04:39
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 30 мая в 23:10
Общество
В России за сутки зафиксировали 8863 случая коронавируса
В России за сутки подтверждено 8863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, всего за время пандемии зафиксирован 423 741 случай.
RT на русском 03:36
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Гаджеты
Вероятная Radeon RX 5950 XT засветилась в Linux. Без подробностей, но кое-что выделить всё же можно
Большинство различных источников сходится во мнении, что это, наиболее вероятно, и есть Navi 21 — флагманский GPU AMD нового поколения.
iXBT.com 01:55
Здоровье
Коронавирус подтвердили еще у 18 жителей Амурской области
В Амурской области подтвердили 18 новых случаев COVID-19.
КП - Благовещенск 02:29
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Космос
Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47
Общество
Ситуация с коронавирусом в Ивановской области продолжает ухудшаться
Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России (федеральный оперштаб) сообщает: За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 863 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3715 (41,9%) без клинических проявлений.
Частник.Ru 03:33
Общество
Число умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 182, до 5 037.
ТАСС 03:37
Происшествия
В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга
Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
Российская газета вчера в 06:43
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Общество
Сбербанк назвал популярные схемы мошенничества при онлайн-покупках
Популярными схемами для кражи денег у любителей онлайн-шопинга являются так называемые товары-приманки, "сбой" на сайте объявлений и фейковые службы доставки.
РЕН ТВ вчера в 20:44
Политика
Кадыров призвал ООН наказать американские власти за бесчинства
Газета.Ru вчера в 20:57
Здоровье
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 96 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 96 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 30 мая в 04:10
Экономика
Мантуров сообщил о запасах ретейлеров на срок до четырех месяцев
Из-за резкого роста спроса на потребительские товары в марте на фоне пандемии российские торговые сети значительно увеличили свои складские запасы.
РБК 02:27
Энергетика
Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда
Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
REGNUM 03:04
Космос
Ранняя Вселенная вращалась, заявили астрономы
Ин-спейс.ру вчера в 11:15
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
Приятеля отца шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале в Крыму, задержали по подозрению в педофилии и убийстве ребенка, сообщает во вторник СК РФ.
РИА Новости 03:50
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Здоровье
Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками
Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо 31 мая в 02:05
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
Экономика
Кабмин внес в Кремль общенациональный план восстановления экономики
Власти РФ подготовили и представили Кремлю общенациональный план восстановления экономики, предусматривающий трату 7,3 трлн рублей на реанимацию пострадавших отраслей в течение 2020 и 2021 годов.
Будущее России. Национальные проекты 03:09
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков
Российская газета 03:43
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Кубани
Землетрясение, предварительно, магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС России.
ТАСС вчера в 15:24