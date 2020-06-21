Политика
ФАНПушков заявил о гибели американского мифа
Непрекращающиеся волны протестов и погромы, которые происходят в США, доказывают, что время Штатов закончилось, а миф о «граде на холме» мертв. Соответствующее заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Twitter.
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Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Армия и оружие
Названа опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага
«Российская газета» назвала опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага. Самолёт этот впервые поднялся в небо 43 года назад.
Ferra вчера в 13:43
Общество
7728 случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
7728 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
Известия 03:45
Транспорт
На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
Радио 1 вчера в 08:53
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 19 июня в 12:03
Происшествия
В Киеве произошел взрыв газа в жилом доме
РИА Новости 04:01
Общество
Мишустин увеличил субсидии на затраты по переводу транспорта на газ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу автомобилей с бензина на газ.
ТАСС 03:07
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
Общество
Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений.
Газета.Ru 01:47
Кино
Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт
Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com 18 июня в 05:11
Наука
Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса
Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:57
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ
RT на русском вчера в 03:30
Происшествия
Задержанным после беспорядков чеченцам во Франции предъявили обвинения
Lenta.ru вчера в 16:13
Шоу-бизнес
Николай Басков опубликовал фото до и после похудения на 16 килограммов
Николай Басков, исполнитель из РФ, разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на котором можно увидеть, насколько сильно он похудел за последние несколько недель.
Discover24 вчера в 06:44
Происшествия
Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости вчера в 07:03
Футбол
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче РПЛ
Интерфакс-Спорт вчера в 14:09
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
Футбол
«Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины
LiveSport.ru вчера в 14:38
Общество
В Москве впервые с апреля выявлено меньше тысячи заболевших коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлено 968 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, а их общее число достигло 213 946, сообщает оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с COVID-19 в воскресенье.
Интерфакс 03:58
Политика
В США назвали требования к России и Китаю по СНВ
Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли озвучил требования Вашингтона к новому соглашению по контролю над вооружениями.
РЕН ТВ 19 июня в 19:15
Общество
Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль вчера в 09:21
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК 19 июня в 10:38
Происшествия
Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне
Газета.Ru вчера в 12:46
Экономика
Цена акций «Яндекса» достигла нового максимума
Цена акций российского интернет-гиганта "Яндекс" на торгах Московской биржи выросла на 1,7% до 3160 рублей, по данным биржи на 14:15 мск.
Вести.Ru 19 июня в 07:37
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03
Происшествия
В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом
В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
Экономика
Троценко приобрел 75% акций «Арктической горной компании»
Владелец корпорации AEON Роман Троценко приобрел 75% акций "Арктической горной компании" в счет кредита, который был предоставлен на развитие "Печоры СПГ".
ТАСС 19 июня в 12:04
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24