Политика

ФАНФАНПушков заявил о гибели американского мифа

Непрекращающиеся волны протестов и погромы, которые происходят в США, доказывают, что время Штатов закончилось, а миф о «граде на холме» мертв. Соответствующее заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Twitter.
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Пушков объяснил, почему развенчан миф о «великой Америке»

News.ru00:02

Пушков прокомментировал снос памятников в США

Российская газета00:45

В России констатировали смерть американского мифа о «маяке надежды»

РЕН ТВ00:42

Пушков заявил о гибели американского «мифа о граде на холме»

Московский Комсомолец00:42

Пушков назвал снос памятников в США смертью американского мифа

Известия01:17

Пушков сообщил о гибели «американского мифа»

Lenta.ru00:02

Пушков заявил о «смерти» американского мифа

РИА Новостивчера в 23:32
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Футбол

Тульский «Арсенал» уступил «Спартаку»

Футболисты тульского "Арсенала" в 23-м туре чемпионата России уступили дома московскому "Спартаку" - 2:3.
Тульские Известия вчера в 12:41
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
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Общество

В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня

Известия вчера в 02:43
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Происшествия

Подростки избили беременную женщину и ее спутника-музыканта в Рыбацком

Konkretno.ru 02:49
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Космос

Космонавт Вагнер рассказал, как спят члены экипажа МКС

Находящийся на Международной космической станции космонавт отметил, что проблема сна в невесомости интересует многих и такой вопрос является одним из самых популярных.
REGNUM 04:59
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
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Технологии

Huawei построит центр разработки чипов в Великобритании

Разрешение на строительство исследовательского центра Huawei в Состоне дадут власти Великобритании, 21 июня сообщает The Sunday Times.
ИА Красная Весна 03:22
Энергетика

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости 02:59
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Происшествия

В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека

В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Происшествия

Участников массовой драки в Норильске доставили в полицию

Драка произошла на одной из улиц в Норильске, участники конфликта доставлены в отдел полиции, сообщает в воскресенье, 21 июня, ГУ МВД по Красноярскому краю.
Известия 04:10
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Общество

Путин присвоил Героя Труда главврачу больницы в Коммунарке

Отдельным распоряжением Путин наградил медиков, внесших вклад в борьбу с COVID-19, почетными грамотами и благодарностью президента.
РБК 04:57
63
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 июня

В Мурманской области смягчили введенные из-за пандемии коронавируса ограничения.
РБК 02:42
Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru вчера в 06:53
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Происшествия

Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика

Телеканал РЕН-ТВ показал видео c места, где нашли тело замурованного в бетон мальчика в Астраханской области.
РИА Новости 03:46
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Футбол

Борис Ротенберг: «„Сочи“ не мог не забивать столько мячей, сколько забил»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался по поводу матча с «Ростовом» в 23-м туре Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 04:22
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
5
Гаджеты

Смартфон Motorola Edge Lite получит квадрокамеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Motorola Edge Lite, который еще не был представлен официально.
Megaobzor.com 04:58
Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
78
Политика

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
RT на русском 05:16
33
Общество

Медик раскрыл способ меньше есть

Восстановить работу вкусовых рецепторов поможет отказ от таких продуктов, которые вызывают пищевую зависимость, и переход к здоровому питанию, в основе которого естественные продукты, в том числе мясо, яйца, рыба и зеленые салаты.
Известия вчера в 21:05
85
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
1,1K
Общество

Китай передал в ВОЗ данные о геноме коронавируса, выявленного в Пекине

Национальный центр микробиологии Китая отправил во Всемирную организацию здравоохранения данные о расшифрованном геноме коронавируса, выявленного на рынке в Пекине.
Телеканал RTVI 19 июня в 02:30
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Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

Lenta.ru вчера в 13:10
50
Происшествия

Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез

Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
12
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял звёзд, агитирующих за поправки в Конституцию

Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
RuNews24.ru 01:51
97
Здоровье

В Пермском крае выявлено еще 67 случаев коронавируса

В Пермском крае за сутки выявлено еще 67 случаев коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 04:43
10
Политика

Путин заявил, что не любит отчитывать подчиненных «в показном порядке»

Президент России Владимир Путин признался, что не любит демонстративно отчитывать подчиненных и никогда не делает этого, несмотря на то, что в Кремле случаются жесткие разговоры.
ТАСС 05:11
37
Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
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Как работают Яндекс.Новости?
Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
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