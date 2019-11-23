Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался на тему начала поставок американского сжиженного природного газа на Украину, отметив желание США «заработать».

Пушков заявил о намерении США «заработать» на поставках газа Украине

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