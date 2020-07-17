с чего всё началось

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале заявил о невозможности существования Украины без России. Так он прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона про "уязвимый перед вторжением России Киев".

Пушков заявил о невозможности существования Украины без России

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