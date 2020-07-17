Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков заявил о невозможности существования Украины без России

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале заявил о невозможности существования Украины без России. Так он прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона про "уязвимый перед вторжением России Киев".
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с чего всё началось
Любимая тема украинских политиков и идеологов — грядущее «вторжение России», которого не будет, но которое им столь необходимо, хотя бы в жанре фэнтези, — сыронизировал
 член Совфеда в своём Telegram-канале.
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Пушков заявил о невозможности существования Украины без России

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Общество

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Происшествия

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Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн

Общее число случаев коронавируса в Индии достигло 1 003 832, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Коммерсантъ 01:11
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Общество

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Происшествия

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Общество

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Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае

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Политика

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Сильный ливень затопил улицы и машины в Ростове-на-Дону

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Футбол

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Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

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