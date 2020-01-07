Даже всегда готовый подыграть США генсек НАТО Йенс Столтенберг счел нужным отмежеваться от убийства иранского генерала, заявив, что США приняли это решение без участия НАТО. Таким образом, попытки Вашингтона задним числом заручиться поддержкой европейских союзников завершились провалом.

Попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.

Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани

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