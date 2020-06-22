Коронавирус

ИзвестияИзвестияПушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае

Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно. Об этом на своей странице в Twitter заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, коронавирус вновь появился на рынке.
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Пушков прокомментировал появление COVID-19 на рынке «Синьфади» в Пекине

Вести.Ruвчера в 20:50

Пушкова удивила информация о новых случаях появления коронавируса в Китае

Московский Комсомолецвчера в 18:06

Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае

Известиявчера в 19:05

Пушков назвал новый китайский коронавирус странным

Lenta.ruвчера в 18:49

Пушков назвал «странным» появление коронавируса в Китае

URA.Ruвчера в 18:33

Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

RT на русскомвчера в 19:59

Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

РИА Новостивчера в 17:37
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
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Здоровье

Три человека с коронавирусом умерли в Бердске

Три пациента с коронавирусом умерли в Бердске, сообщила данные оперштаба главврач БЦГБ Алла Дробинская.
Atas.info вчера в 23:40
Общество

Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
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Происшествия

Водитель фуры рассказал, почему не избежал тарана пяти машин на М-5

Водитель грузовика рассказал, почему не избежал жестокой аварии с участием пяти машин на трассе М-5.
РЕН ТВ вчера в 13:51
Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия вчера в 12:31
17K
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 20 июня в 10:48
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Здоровье

Врач рассказала, как можно определить рак по запаху

Evo-rus.com 19 июня в 04:58
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру 20 июня в 04:54
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Происшествия

В Китае в реке утонули восемь школьников

Известия вчера в 23:24
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Космос

Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com вчера в 04:33
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Наука

Новосибирские математики подтвердили мутацию коронавируса

Математики Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий из Новосибирска подтвердили гипотезу о мутации коронавируса в Сибири.
Atas.info вчера в 01:21
27
Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
1,9K
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
2,9K
Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru вчера в 06:35
4,3K
Технологии

В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС

По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com вчера в 10:35
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Общество

Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы

Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль 20 июня в 09:21
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Политика

Нарышкин сожалеет об осквернении памятника Черчиллю в Лондоне

Москва, 20 июня 2020, 01:20 — REGNUM Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин выразил сожаление в связи с произошедшим в Лондоне осквернением памятника бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю.
REGNUM 19 июня в 18:20
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Общество

Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз

До 70 млн доз вакцины потребуется для того, чтобы перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 17:36
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Происшествия

В Подмосковье возбудили дело после наезда на детей электрички

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после наезда на детей электропоезда в районе станции Расторгуево в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском вчера в 18:28
79
Наука

В недрах Земли обнаружили неизвестные структуры размером с континент

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Science, команда ученых из Университета Мэриленда, Университета Джона Хопкинса и Тель-Авивского университета обнаружила в недрах Земли структуры неизвестной природы.
ToDay News Ufa вчера в 09:31
27
Политика

Сеул обвинил Болтона в искажении и раскрытии деталей переговоров с США

Значительная часть воспоминаний бывшего помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об американо-южнокорейских переговорах искажена.
Известия вчера в 23:50
Политика

Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 20 июня в 05:08
1,7K
Общество

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
1,3K
Общество

В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов

Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.
РБК 19 июня в 23:53
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Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

Lenta.ru 20 июня в 13:10
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Авто

Электромобили в РФ могут быть выгоднее бензиновых авто

Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
Автоновости дня 19 июня в 07:46
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Игры

Что показали в геймлейном ролике Baldur’s Gate III

SM News вчера в 13:37
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Как работают Яндекс.Новости?
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