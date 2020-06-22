Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно. Об этом на своей странице в Twitter заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, коронавирус вновь появился на рынке.

Наука Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19. 787

Политика Путин приехал в Главный храм ВС РФ Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби посетил Главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ.

Культура Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. 255

Единоборства Джон Джонс ответил на вызов Майка Тайсона A post shared by BONY (@ jonnybones) on Jun 20, 2020 at 11:16pm PDT Напомним, что до этого Майк Тайсон говорил, что если Джонс хочет зарабатывать за бой больше, чем сейчас в UFC, ему необходимо выйти с ним на ринг. 2

Общество Правительство упрощает порядок предоставления госуслуг Правительство РФ упрощает порядок предоставления некоторых госуслуг в стране, заявил на оперативном совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.

Армия и оружие Названы возможности российского боевого лазера «Пересвет» Американское издание The Space Review опубликовало статью аналитика Барта Хендрикса, в которой он рассказал о возможностях российского боевого лазера «Пересвет». 128

Политика Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок. 215

Здоровье Конгресс татар в Челнах написал открытое письмо по поводу коронавируса Глава организации сослался на имеющиеся у отделения конгресса татар данные, по которым с признаками коронавируса в больницы Челнов ежедневно обращаются до 200 человек, при этом в медицинских учреждениях на лечение оставляют только 50-60 из них, которые «буквально умирают от удушья». 24

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Происшествия В Новой Зеландии заморозили активы Винника Полиция Новой Зеландии заморозила около 140 миллионов новозеландских долларов (около 90 миллионов долларов США) компании Canton Business Corporation в рамках международного расследования дела россиянина Александра Винника, который находится под стражей во Франции, сообщается в пресс-релизе полиции.

Армия и оружие На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". 3,1K

Здоровье Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом «Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава. 1

Политика Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее По заявлению сопредседателя рабочей группы, главы комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрея Клишаса, поправка к Конституции, позволяющая действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, пишет РБК.

Финансы Экономисты спрогнозировали взлет курса доллара летом Центральный банк России установил следующий курс валют 22 июня: доллар США составляет 69,57 рубля, евро 78,00 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 22 июня доллар выгодно приобрести в Примтеркомбанк и в ББР банке за 70,10 рубля, продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина за 69,52 рубля за один доллар.