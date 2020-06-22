Коронавирус
ИзвестияПушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно. Об этом на своей странице в Twitter заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, коронавирус вновь появился на рынке.
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Пушкова удивила информация о новых случаях появления коронавируса в Китае
Московский Комсомолецвчера в 18:06
Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Культура
В новых сериях «Ну, погоди» волк бросит курить
Машковцев отметил, что у некоторых известных персонажей из таких мультфильмов есть даже собственная страничка в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 19 июня в 12:27
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Политика
Путин приехал в Главный храм ВС РФ
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби посетил Главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ.
ФАН 03:04
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Единоборства
Джон Джонс ответил на вызов Майка Тайсона
A post shared by BONY (@ jonnybones) on Jun 20, 2020 at 11:16pm PDT Напомним, что до этого Майк Тайсон говорил, что если Джонс хочет зарабатывать за бой больше, чем сейчас в UFC, ему необходимо выйти с ним на ринг.
ГЛАС.RU 05:46
Общество
ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
Общество
Правительство упрощает порядок предоставления госуслуг
Правительство РФ упрощает порядок предоставления некоторых госуслуг в стране, заявил на оперативном совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.
ТАСС 05:47
Армия и оружие
Названы возможности российского боевого лазера «Пересвет»
Американское издание The Space Review опубликовало статью аналитика Барта Хендрикса, в которой он рассказал о возможностях российского боевого лазера «Пересвет».
Вечерний курьер 01:38
Общество
В Самарской области за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом
Самара, 22 июня 2020, 12:37 — REGNUM 63 носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области.
REGNUM 05:37
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало» — приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск вчера в 12:04
Единоборства
Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса
Национальная служба новостей вчера в 03:56
Кино
Шайа Лабаф играл на бирже, готовясь к роли. И сделал 1400% за 2 месяца
РБК 20 июня в 06:16
Политика
Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.
РБК 04:22
Экономика
Фондовый рынок США становится угрозой для бирж всего мира
Финансисты уверены, что на фондовом рынке надулся "мыльный пузырь", который может стать угрозой для остальных рынков.
Экономика сегодня 02:44
Здоровье
Конгресс татар в Челнах написал открытое письмо по поводу коронавируса
Глава организации сослался на имеющиеся у отделения конгресса татар данные, по которым с признаками коронавируса в больницы Челнов ежедневно обращаются до 200 человек, при этом в медицинских учреждениях на лечение оставляют только 50-60 из них, которые «буквально умирают от удушья».
Inkazan 03:32
Экономика
За два года пересчитают и вернут пенсионерам недополученную пенсию
Пенсионерам могут перечислить недополученные ими денежные средства за 2016-2018 годы. В Госдуму РФ внесли соответствующий законопроект.
Live24 20 июня в 04:23
Спорт
Чемпионка Европы по стрельбе погибла после родов
REGNUM вчера в 18:21
Авто
Китай запустил продажи аналога «Гелендвагена»
Китайский производитель BAIC объявил о начале продаж своего нового автомобиля Beijing BJ80.
NewInform 20 июня в 00:19
Происшествия
В Новой Зеландии заморозили активы Винника
Полиция Новой Зеландии заморозила около 140 миллионов новозеландских долларов (около 90 миллионов долларов США) компании Canton Business Corporation в рамках международного расследования дела россиянина Александра Винника, который находится под стражей во Франции, сообщается в пресс-релизе полиции.
РИА Новости 04:56
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Здоровье
Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом
«Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.
RT на русском 05:34
Армия и оружие
Forbes считает, что МиГ-29 и Су-30 не помогут Индии в войне с Китаем
Известно, что Нью-Дели планирует приобрести 21 истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30.
ПолитРоссия 20 июня в 05:56
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
Российская газета 03:26
Политика
Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее
По заявлению сопредседателя рабочей группы, главы комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрея Клишаса, поправка к Конституции, позволяющая действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, пишет РБК.
Инфорос 04:10
Общество
Вильфанд рассказал о невозможности повторения заморозков в июле
В июле россияне могут не бояться повторения заморозков.
Известия вчера в 22:20
Финансы
Экономисты спрогнозировали взлет курса доллара летом
Центральный банк России установил следующий курс валют 22 июня: доллар США составляет 69,57 рубля, евро 78,00 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 22 июня доллар выгодно приобрести в Примтеркомбанк и в ББР банке за 70,10 рубля, продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина за 69,52 рубля за один доллар.
Владивосток-Новости вчера в 19:42
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Lenta.ru вчера в 14:00