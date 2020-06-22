Коронавирус
ИзвестияПушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно. Об этом на своей странице в Twitter заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, коронавирус вновь появился на рынке.
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Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
Общество
Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом
В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com 16:30
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 18:12
Происшествия
Верзилова оставили на ночь в отделе полиции
Сотрудники полиции оставляют на ночь в отделе полиции издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова по статье о мелком хулиганстве, сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 17:42
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
Политика
Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах
Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на прошедших парламентских выборах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:39
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС 10:47
Футбол
Карпин раскритиковал РПЛ после матча с «Сочи»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» (1:10) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 10:47
Политика
В Гааге возобновляются слушания по делу о сбитом на Украине Boeing
22 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing Malaysia Airlines на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 18:30
Политика
«Как дербанились деньги»: новый компромат на Порошенко
Живой свидетель тайного сговора экс-президента Украины и бывшего вице-президента США экс-депутат Рады Александр Онищенко вышел из немецкой тюрьмы после интервью программе «Новые русские сенсации».
НТВ 10:27
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Политика
ДНР открывает границы с Украиной: КПВВ возобновляют свою работу
Донецкая Народная Республика открывает пункты пропуска с Украиной 22 июня. С 25 июня начнется пропуск людей с Украины в ДНР.
Новостной фронт 07:40
Футбол
Мадридский «Реал» победил «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Ла Лиги
Сегодняшняя победа позволила «Реалу» возглавить таблицу национального первенства: у команды Зинедина Зидана и «Барселоны» одинаковое количество очков (65), но мадридцы имеют преимущество в личных встречах в этом сезоне.
Sport24.ru 17:57
Происшествия
В Подмосковье возбудили дело после наезда на детей электрички
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после наезда на детей электропоезда в районе станции Расторгуево в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском 18:28
Общество
Читинские больницы возвращаются в прежний режим работы
Читинские больницы постепенно возвращаются в обычный режим работы, об этом 21 июня в эфире ГТРК Чита рассказала министр здравоохранения Забайкалья Анна Шангина.
ZAB.RU 07:05
Авто
В России 18 марок изменили цены на автомобили
Подорожали все автомобили УАЗ – на 2,7-3,9%. Это касается и линейки японского Subaru, которые стали дороже на 3,4-7,3%, а также корейского Genesis – на 1,1-2,4%. У некоторых брендов повысились стоимость большинства моделей.
RuNews24.ru вчера в 03:27
Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 2:3
Матч 23-го тура РПЛ "Арсенал" – "Спартак", который проходит в эти минуты на тульском стадионе, завершился поражением хозяев.
Тульская служба новостей вчера в 11:34
Культура
Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры
Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет.
Rambler News Service 07:42
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Политика
Болтон оценил результаты внешней политики Трампа
Бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон оценил результаты внешней политики.
Lenta.ru 18:30
Армия и оружие
Британские ВМС сопроводили российский корабль через Ла-Манш
RT на русском 19:42
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
Авто
Раскрыта причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
В прошлом месяце представитель компании Volvo подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что компания намеревается искусственно ограничить максимальную скорость своих новых автомобилей отметкой в 180 км/ч.
SpeedMe 19 июня в 12:27
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
Экономика
В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению
Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
ТАСС 17:11