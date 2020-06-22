Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно. Об этом на своей странице в Twitter заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, коронавирус вновь появился на рынке.

Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае

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