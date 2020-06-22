Коронавирус

ИзвестияИзвестияПушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае

Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно. Об этом на своей странице в Twitter заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, коронавирус вновь появился на рынке.
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Пушков прокомментировал появление COVID-19 на рынке «Синьфади» в Пекине

Вести.Ru20:50

Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

RT на русском19:59

Пушков назвал «странным» появление коронавируса в Китае

URA.Ru18:33

Пушков назвал новый китайский коронавирус странным

Lenta.ru18:49

Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае

Известия19:05

Пушкова удивила информация о новых случаях появления коронавируса в Китае

Московский Комсомолец18:06

Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае

РИА Новости17:37
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Единоборства

Волков прокомментировал поражение от Блейдса

News.ru 01:38
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Футбол

«Торино» поддержал движение Black Lives Matter и был обвинен в расизме

Sport24.ru 11:08
Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
1,8K
Общество

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
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Общество

Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР

Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com 16:30
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 18:12
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Происшествия

Верзилова оставили на ночь в отделе полиции

Сотрудники полиции оставляют на ночь в отделе полиции издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова по статье о мелком хулиганстве, сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 17:42
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Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
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Политика

Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах

Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на прошедших парламентских выборах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:39
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Футбол

Тренер ЦСКА захотел в отставку после разгрома от «Зенита»

Lenta.ru 11:15
3
Общество

В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС 10:47
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Футбол

Карпин раскритиковал РПЛ после матча с «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» (1:10) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 10:47
6
Политика

В Гааге возобновляются слушания по делу о сбитом на Украине Boeing

22 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing Malaysia Airlines на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 18:30
1
Политика

«Как дербанились деньги»: новый компромат на Порошенко

Живой свидетель тайного сговора экс-президента Украины и бывшего вице-президента США экс-депутат Рады Александр Онищенко вышел из немецкой тюрьмы после интервью программе «Новые русские сенсации».
НТВ 10:27
Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
4,2K
Политика

ДНР открывает границы с Украиной: КПВВ возобновляют свою работу

Донецкая Народная Республика открывает пункты пропуска с Украиной 22 июня. С 25 июня начнется пропуск людей с Украины в ДНР.
Новостной фронт 07:40
7
Футбол

Мадридский «Реал» победил «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Ла Лиги

Сегодняшняя победа позволила «Реалу» возглавить таблицу национального первенства: у команды Зинедина Зидана и «Барселоны» одинаковое количество очков (65), но мадридцы имеют преимущество в личных встречах в этом сезоне.
Sport24.ru 17:57
Происшествия

В Подмосковье возбудили дело после наезда на детей электрички

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после наезда на детей электропоезда в районе станции Расторгуево в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском 18:28
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Общество

Читинские больницы возвращаются в прежний режим работы

Читинские больницы постепенно возвращаются в обычный режим работы, об этом 21 июня в эфире ГТРК Чита рассказала министр здравоохранения Забайкалья Анна Шангина.
ZAB.RU 07:05
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Авто

В России 18 марок изменили цены на автомобили

Подорожали все автомобили УАЗ – на 2,7-3,9%. Это касается и линейки японского Subaru, которые стали дороже на 3,4-7,3%, а также корейского Genesis – на 1,1-2,4%. У некоторых брендов повысились стоимость большинства моделей.
RuNews24.ru вчера в 03:27
77
Футбол

Арсенал (Тула) — Спартак 2:3

Матч 23-го тура РПЛ "Арсенал" – "Спартак", который проходит в эти минуты на тульском стадионе, завершился поражением хозяев.
Тульская служба новостей вчера в 11:34
Культура

Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры

Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет.
Rambler News Service 07:42
196
Происшествия

Драка с колбасой: киевлянин отстоял право на русский язык в магазине

РЕН ТВ 18:41
1
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
553
Политика

Болтон оценил результаты внешней политики Трампа

Бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон оценил результаты внешней политики.
Lenta.ru 18:30
Армия и оружие

Британские ВМС сопроводили российский корабль через Ла-Манш

RT на русском 19:42
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
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Авто

Раскрыта причина ограничения скорости на автомобилях Volvo

В прошлом месяце представитель компании Volvo подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что компания намеревается искусственно ограничить максимальную скорость своих новых автомобилей отметкой в 180 км/ч.
SpeedMe 19 июня в 12:27
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
1,9K
Экономика

В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению

Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
ТАСС 17:11
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