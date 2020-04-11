Политика

Lenta.ruLenta.ruПушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США

«Пандемия подтвердила: эта гегемония уходит в прошлое», — заключил он. Так сенатор ответил на заметку издания The South China Morning Post о том, что миропорядок после коронавируса будут строить США, Россия и Китай.
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Алексей Пушков
В Китае считают: мир после пандемии будут формировать США, Китай и Россия. Да, этот большой треугольник будет играть решающую роль. Но США придется отказаться от претензий на мировую гегемонию. Элита США к этому не готова.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости вчера в 22:31

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