В Китае считают: мир после пандемии будут формировать США, Китай и Россия. Да, этот большой треугольник будет играть решающую роль. Но США придется отказаться от претензий на мировую гегемонию. Элита США к этому не готова.

«Пандемия подтвердила: эта гегемония уходит в прошлое», — заключил он. Так сенатор ответил на заметку издания The South China Morning Post о том, что миропорядок после коронавируса будут строить США, Россия и Китай.

Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США

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