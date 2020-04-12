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Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
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Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое. Так сенатор прокомментировал заметку издания The South China Morning Post о том, что миропорядок после пандемии коронавируса будут строить США, Россия и Китай.В источнике
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В Китае считают: мир после пандемии будут формировать США, Китай и Россия. Да, этот большой треугольник будет играть решающую роль. Но США придется отказаться от претензий на мировую гегемонию. Элита США к этому не готова.
Алексей Пушков
Алексей Пушков
Российский общественный деятель
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