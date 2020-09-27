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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о сближении Белоруссии и России. Накануне Кулеба заявил, что Киев видит "зашкаливающие риски" в выборе президента Александра Лукашенко укреплять сотрудничество с российской стороной.