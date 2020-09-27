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РИА Новости
РИА Новости

Пушков заявил об «ужасающем» Украину выборе Лукашенко

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о сближении Белоруссии и России. Накануне Кулеба заявил, что Киев видит "зашкаливающие риски" в выборе президента Александра Лукашенко укреплять сотрудничество с российской стороной.В источнике
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Московский Комсомолец

Пушков обратил внимание на «ужасающий» Киев выбор Лукашенко

Московский Комсомолец22:21
ФАН

Пушков отреагировал на слова Киева о сотрудничестве РФ и Белоруссии

ФАНвчера в 03:41
Политическая Экспертиза

Пушков ответил на заявление Кулебы о сближении России и Белоруссии

Политическая Экспертиза21:59
Вечерняя Москва

Пушков с сарказмом ответил Киеву на слова об «угрозе» от Москвы и Минска

Вечерняя Москвавчера в 05:45
РИА Новости

Пушков заявил об «ужасающем» Украину выборе Лукашенко

РИА Новости21:20
Новостной фронт

Пушков: если бы Минск выбрал в друзья Киев, это был бы безумный поступок

Новостной фронтвчера в 03:39
SM News

Пушков ответил Киеву на слова об угрозе от сближения Минска с Москвой

SM Newsвчера в 02:57

Назван значительно снижающий риск смерти от коронавируса фактор

Специалисты пришли к выводу, что достаточный уровень этого витамина в организме способен предотвратить тяжелое течение инфекции и риск смерти в результате болезни, передает PLOS ONE.
Российская газетавчера в 23:30
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МИД Сирии назвал незаконной оккупацией присутствие США и Турции

Дамаск сделает все возможное в соответствии с международным правом для того, чтобы положить конец незаконной оккупации части своих территорий со стороны Турции и США, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.
Интерфакс18:26
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В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД

Гражданка России, сотрудница "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская задержана в Минске в рамках административного процесса, из милиции ее не отпустят, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
РИА Новости17:42
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Кучеров повторил достижение Гретцки в НХЛ 27-летней давности

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал третьим за последние 27 лет игроком, которому удалось сделать 25 результативных передач в одном плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русскомвчера в 03:41

В работе новых Apple Watch выявили неточность

В работе умных часов Apple Watch Series 6, которые были представлены недавно, нашли неточность: гаджет не может давать верную информацию о насыщении кислородом крови пользователя.
Life.ru25 сентября в 06:09
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Вышел трейлер российского фильма «Китобой», получившего приз в Венеции

На YouTube-канале Sony Pictures появился трейлер фильма «Китобой» Филиппа Юрьева, который стал победителем в независимой программе «Дни Венеции» Международного венецианского кинофестиваля, а на «Кинотавре» взял награды за лучшую режиссуру, мужскую роль и диплом Гильдии киноведов.
RuNews24.ru25 сентября в 10:47
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Military Watch: США не заставят РФ отказать Ирану в военных контрактах

Россия будет наращивать сотрудничество в военной сфере с Ираном, несмотря на возможное введение ограничительных мер со стороны Запада, подчеркнул заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Слово и Деловчера в 15:07
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