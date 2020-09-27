Пушков заявил об «ужасающем» Украину выборе Лукашенко
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о сближении Белоруссии и России. Накануне Кулеба заявил, что Киев видит "зашкаливающие риски" в выборе президента Александра Лукашенко укреплять сотрудничество с российской стороной.В источнике
Подробнее о событии
Пушков с сарказмом ответил Киеву на слова об «угрозе» от Москвы и Минска
Вечерняя Москвавчера в 05:45
Пушков: если бы Минск выбрал в друзья Киев, это был бы безумный поступок
Новостной фронтвчера в 03:39