Будьте в Плюсе

Пушков заявил о возможности появления в Финляндии ядерного оружия НАТО

После вступления в НАТО в Финляндии может появиться ядерное оружие, заявил российский сенатор Алексей Пушков 11 июня в своем в Telegram-канале.
ИА Красная Весна
«Правительство Финляндии взяло курс на практически полный разрыв связей с Россией, вывод всех финских компаний с российского рынка и на полную интеграцию в НАТО, допускающую размещение военных баз и даже ядерного оружия», — написал Пушков.
Известия
18 мая Финляндия подала заявку на вступление в НАТО.
Smotrim.ru
В Кремле уверены, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе, но не считают вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс экзистенциальной угрозой для России.
РИА Новости

Подробнее о событии

Пушков предупредил о возможности появления в Финляндии ядерного оружия НАТО
Общественная служба новостей19:53
Пушков заявил о возможности появления в Финляндии ядерного оружия НАТО
ИА Красная Весна20:06
Пушков предупредил о возможности появления ядерного оружия НАТО в Финляндии
Московский Комсомолец20:03
Сенатор Пушков: правительство Финляндии допускает у себя появление ядерного оружия НАТО
News.ru19:59
Сенатор Пушков предупредил о появлении в Финляндии ядерного оружия НАТО
Российская газета20:25
Сенатор Пушков предупредил, что в Финляндии возможно появление ядерного оружия НАТО
Lenta.ru19:53
Сенатор Пушков: правительство Финляндии допускает появление в стране ядерного оружия НАТО
РИА Новости19:29

Интересное

Москалькова заявила, что матери украинских военнопленных просят не возвращать их на родину

"Появляется новая категория обращений, которые раньше для нас были неприсущи, связанные с военной темой", - добавила омбудсмен.
РИА Новости07:19

В честь Дня России в Херсоне прошел концерт с участием группы «Земляне»

В Херсоне прошел концерт с участием рок-группы «Земляне». На сцене также выступил коллектив «СПБ!».
Аргументы и Факты07:00

Флагманский ресторан обновленного McDonald’s «Вкусно и точка» открылся в Москве

В Москве на Пушкинской площади под возглас «поехали!» открылся ресторан «Вкусно и точка», ставший российским преемником «Макдоналдса», передает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru05:24

Минобороны сообщило об уничтожении «Калибрами» западных ПТРК и ПЗРК

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», — заявил он.
РБК06:11

Депутат ЕП Сикорский заявил о праве Европы передать Украине ядерное оружие

Западные правительства должны снабдить Киев ядерным вооружением для укрепления оборонных возможностей страны, заявил экс-министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский в эфире телеканала "Эспрессо ТВ".
РИА Новости05:38

Глава ДНР Пушилин заявил об отсутствии предпосылок для помилования осужденных наемников

Несмотря на возможности законодательства Донецкой Народной Республики, основания для помилования осужденных иностранных наемников отсутствуют, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
РИА Новости09:29

Начальник управления Генштаба Украины устроил стрельбу в спальном районе Киева

Начальник одного из управлений Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) отстранен от исполнения обязанностей после инцидента со стрельбой во дворе спального района Киева.
ТАСС05:02

Baza: в Брянской области неизвестные пытались подорвать нефтепровод «Дружба»

Ранее советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что к Венгрии идет отдельная нить нефтепровода "Дружба" и с ней "может что-то произойти".
Газета.Ru05:56

Президент Путин в День России вручил Государственные премии в Кремле

Владимир Путин в День России провел церемонию вручения медалей Героя Труда и знаков лауреатов Государственных премий за 2021 год, мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
РИА Новости05:05

Отец Валерии Гай Германики, журналист и художник Игорь Дудинский умер на 76-м году жизни

Журналист и художник Игорь Дудинский умер на 76-м году жизни, сообщила его жена Екатерина.
РИА Новости08:16