Космос

РБКРБКЗапуск «Союза» с космодрома Куру отложили из-за сбоя

Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с итальянскими и французскими спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS, который должен был состояться 17 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложили. Об этом сообщает компания-оператор запуска Arianespace.
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Запуск ракеты «Союз» с европейскими спутниками отложили из-за неисправности

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