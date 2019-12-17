Космос
РБКЗапуск «Союза» с космодрома Куру отложили из-за сбоя
Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с итальянскими и французскими спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS, который должен был состояться 17 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложили. Об этом сообщает компания-оператор запуска Arianespace.
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Политика
Трехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря
Трехсторонняя консультация по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии пройдет 19 декабря, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович в Twitter.
Политика
Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни
Бывший президент и премьер-министр Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни, сообщает агентство Reuters.
Экономика
ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Экономика
Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться
ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве.
Происшествия
У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции
Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Хоккей
Зайцев подал документы на канадское гражданство
Российский хоккеист «Оттавы» Никита Зайцев решил подать документы на канадское гражданство. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Авто
Представлена глобальная полноприводная Kia Optima
Новая Kia Optima получила дизайн, созданный совместно со специалистами из центров компании в США, Корее и Европы.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Политика
Сенатору Косачеву снова не дали визу США
Главе комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачеву снова не дали визу США, которая необходима для поездки на Генассамблею ООН.
Общество
Пассажир МЦД получил от столичного метрополитена подарки за честность
Пассажир согласился и получил новую "Тройку" с тысячей рублей на балансе и подарки за честность — елочный шар, шариковые ручки и power-банк.
Авто
Назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля
Когда-то удобнее всего было покупать авто в январе: в этот месяц распродавались оставшиеся на складах транспортные средства, ставшие по ПТС на год старше.
Общество
Музейное чудо: Челябинский метеорит поднял над собой защитный купол
Смотритель Исторического музея в Челябинске заявила о самопроизвольном поднятии защитного купола над знаменитым метеоритом.
Армия и оружие
В НАТО заявили о росте активности российских подлодок
По информации немецкой медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), ссылающейся на данные НАТО, активность российских подлодок в Мировом океане достигла самых высоких значений со времен окончания холодной войны, что является причиной интенсивного обсуждения модернизации морских сил НАТО, передает РИА Новости.
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не смог сдержать эмоций, комментируя слова лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, который назвал концерт перенесшего инсульт Николая Носкова "жалким зрелищем".
Гаджеты
В РФ подешевели смартфоны Huawei и Honor
В России перед Новым годом Huawei и Honor запускают новые акции со скидками.
Энергетика
На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Армия и оружие
В России идут испытания уникального зенитного комплекса «Деривация-СВ»
Появилось видео испытаний уникального российского зенитного комплекса 2С38 «Деривация-СВ». Эта система разработана ЦНИИ «Буревестник».
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Фигурное катание
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»
В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Общество
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Здоровье
В 2,5% случаев саратовцев кусают бешеные животные
Профессор СГАУ Валерий Агольцов заявил, что на Саратовскую область вместо 900 тысяч закупленных доз вакцины рот бешенства животных необходимо около 2 млн доз.
Общество
Компания Boeing приостановит производство самолетов 737 MAX
Boeing приостановит производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
Гаджеты
Дискретное решение Intel DG1 будет мало отличаться от интегрированной графики по быстродействию
Источник изображения: Intel Некоторые утечки на уровне драйверов смогли подтвердить принадлежность DG1 к классу продуктов с низким уровнем энергопотребления, а также наличие общей с мобильными процессорами Tiger Lake графической архитектуры Gen12.