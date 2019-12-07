Армия и оружие

РБКРБКСМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты

«Украинский милитаристский портал» опубликовал в YouTube-канале кадры испытательного полета противокорабельной ракеты Р-360 с комплекса «Нептун». Часть видео сняли с летящего рядом истребителя Су-27. Вначале в ролике показывают пуск ракеты с наземного комплекса.
Читать в источнике
Комментировать110

Подробнее о событии

Пуск «опасной» для Крымского моста украинской ракеты попал на видео

Известия15:17

СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты

РБК10:18

В сети появилось видео испытания ракеты - «уничтожителя» Крымского моста

Комсомольская правда13:28

Появилось видео пуска «угрожающей» Крымскому мосту украинской ракеты

РИА Новости13:10

Полет угрожающей Крымскому мосту ракеты показали на видео

Телеканал 360°12:56

Пуск грозящей Крымскому мосту украинской ракеты сняли на видео

Газета.Ru15:08

Полет «уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27

Lenta.ru07:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:05, Ашберн
Общество

Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили

Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Tvoe-avto.com 13:16
Гаджеты

75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел в два раза

Газета DAILY 06:15
Происшествия

Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений

Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.
RT на русском 20:45
Футбол

Жозе Моуринью — о Сон Хын Мине: «Мой сын зовет его Соналдо»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отметил эффектный гол Сон Хын Мина в матче чемпионата Англии против «Бернли» (5:0). Форвард корейцев прошел через большую часть поля, обыграв по пути всех соперников и поразив ворота.
Спорт-Экспресс 14:03
Политика

Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина из-за Донбасса

Эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжелым последствиям для украинской государственности, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
РИА Новости 16:58
Футбол

«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:59
Наука

Ученые обнаружили неизвестную ранее причину рака

UfacityNews.ru 05:33
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
РИА Новости вчера в 11:55
Кино

Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами

CyberSport.ru 14:47
Происшествия

В Киеве взорвали автомобиль чиновника Министерства аграрной политики

В Киеве взорвали автомобиль заместителя одного из департаментов Министерства аграрной политики.
РЕН ТВ 10:28
Спорт

Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Московский Комсомолец 10:21
Армия и оружие

В Пентагоне не исключили возможность отправки новых военных в Сирию

Глава Пентагона Марк Эспер не исключает возможность отправки дополнительных военнослужащих в Сирию в случае необходимости.
RT на русском 17:46
Технологии

Сестра основателя Snapchat запустила «Pornhub для миллениалов»

Forbes 03 декабря в 01:02
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости 09:32
Общество

Депрессивность россиян получила неожиданное объяснение

Частичным решением проблемы плохого настроения могло бы стать восполнение недостающего витамина.
РИА Новости 19:06
Финансы

Большинство банков РФ не стали запускать «новогодние» вклады

Большинство российских банков не стали запускать приуроченные к Новому году сезонные вклады с повышенными ставками, следует из опроса РИА Новости крупнейших российских банков и информации на их сайтах.
ПРАЙМ 19:15
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости 18:20
Транспорт

Железные дороги перешли на новый график движения поездов

В графике движения на 2019 - 2020 годы по маршрутам, соединяющим Москву с Петрозаводском, Пензой и Брянском пойдут двухэтажные поезда.
Российская газета 17:37
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 05:22
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Общество

Назван самый популярный напиток у россиян к Новому году

Самым популярным напитком у россиян к Новому году стало пиво.
Известия 20:41
Общество

Подозреваемый в убийстве Хангошвили работал в спецназе ФСБ

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков нес службу в отряде спецназначения ФСБ «Вымпел», сообщает Der Spiegel.
Полит.ру 02:25
Политика

КНДР больше не обсуждает с США денуклеаризацию

На повестке переговоров Северной Кореи с США вопрос ядерного разоружения больше не стоит, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.
Вести.Ru 12:55
Культура

Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

Российская газета вчера в 03:03
Автоспорт

Квят больше не в «Торо Россо», а Нидерланды снова в календаре. Как изменится «Формула-1» в 2020-м

В 2019-м канадец был тест-пилотом британской конюшни и по большому счету являлся единственным претендентом на место в составе главного аутсайдера последних лет в «Ф-1».
Sportbox.RU вчера в 06:47
Шоу-бизнес

Стефания Маликова впервые вышла в свет вместе с годовалым братом

Старшая дочь супругов Стефания появилась на свет в феврале 2000-го.
Вокруг ТВ 19:19
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ 17:38
Политика

Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

В субботу в Сочи в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова покупать у Росси раз по 200 долларов, а нефть не по 63 доллара за баррель.
RuNews24.ru 15:11
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире

Звание самого высокооплачиваемого музыканта в мире по версии Forbes досталось американской певице Тейлор Свифт.
VSE42.RU 00:22
Происшествия

На Украине объявлен траур по погибшим в Одессе

Подозреваются два человека, передает телеканал "Россия 24". Президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря на Украине днем траура.
Вести.Ru 17:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное