Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПуск грозящей Крымскому мосту украинской ракеты сняли на видео

Видео испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" попало в сеть. Его опубликовало украинское издание "Милитаристский портал". На кадрах запечатлен запуск ракеты и ее полет на малой высоте над морем в сопровождении Су-27 украинских ВВС.
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