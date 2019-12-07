Видео испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" попало в сеть. Его опубликовало украинское издание "Милитаристский портал". На кадрах запечатлен запуск ракеты и ее полет на малой высоте над морем в сопровождении Су-27 украинских ВВС.

Космос Испытана система, предназначенная для ловли ракеты вертолетом Во время десятого полета первая ступень Electron получила новый модуль телеметрии (для максимально подобного отслеживания параметров во время спуска), а также систему ориентации (дает возможность управлять траекторией снижения и правильно расположить бустер в пространстве, чтобы он выдержал аэродинамический нагрев).

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