Армия и оружие
Газета.RuПуск грозящей Крымскому мосту украинской ракеты сняли на видео
Видео испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" попало в сеть. Его опубликовало украинское издание "Милитаристский портал". На кадрах запечатлен запуск ракеты и ее полет на малой высоте над морем в сопровождении Су-27 украинских ВВС.
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Космос
Испытана система, предназначенная для ловли ракеты вертолетом
Во время десятого полета первая ступень Electron получила новый модуль телеметрии (для максимально подобного отслеживания параметров во время спуска), а также систему ориентации (дает возможность управлять траекторией снижения и правильно расположить бустер в пространстве, чтобы он выдержал аэродинамический нагрев).
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