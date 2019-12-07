Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПуск «опасной» для Крымского моста украинской ракеты попал на видео

Видеозапись испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» опубликовало в субботу, 7 декабря, украинское издание «Милитаристский портал». Ракета впервые пролетела более 250 км по заданному маршруту, рассказал глава конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:37, Ашберн
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