Видеозапись испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» опубликовало в субботу, 7 декабря, украинское издание «Милитаристский портал». Ракета впервые пролетела более 250 км по заданному маршруту, рассказал глава конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев.

Пуск «опасной» для Крымского моста украинской ракеты попал на видео

Кино Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.

Общество Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.

Происшествия Центр Блохина сообщает, что два подростка умерли из-за осложнений Ранее в СМИ появилась информация, что в центре Блохина скончались двое детей, по предположению уволившегося из центра врача-онколога Максима Рыкова, это могло произойти в результате ошибок новых врачей.

Авто Volkswagen привезет в Россию три новинки в 2020 году В следующем квартале компания организует продажи новой генерации седана Jetta, а уже в конце лета или в начале осени до российского рынка доберется Arteon.

Шоу-бизнес Волочкова опровергла продажу своего особняка Балерина собралась жаловаться на мошенников На днях в Сети появилось объявление о продаже загородного особняка Анастасии Волочковой.

Экономика Fitch повысило прогноз роста российской экономики Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста экономики России на 2019 год. Об этом сообщает сайт организации.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Игры В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2 На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.

Космос На МКС появился чувствительный робот Несколько дней назад ракета-носитель Falcon 9 с аппаратом Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС).

Общество Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.