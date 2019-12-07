Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПуск опасной для Крымского моста украинской ракеты сняли на видео

Видео испытаний украинской крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун", которой предрекают роль "уничтожителя" Крымского моста, опубликовало на своем канале в YouTube издание "Милитаристский портал".
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Пуск опасной для Крымского моста украинской ракеты сняли на видео

Газета.Ru13:52

СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты

РБК10:18

Опубликовано видео пуска угрожающей Крымскому мосту украинской ракеты

РИА Новости13:10

Полет угрожающей Крымскому мосту ракеты показали на видео

Телеканал 360°12:56

На Украине показали полет ракеты, угрожающей Крымскому мосту

URA.Ru10:40

В сети появилось видео испытания ракеты - «уничтожителя» Крымского моста

Комсомольская правда13:28

Полет «уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27

Lenta.ru07:17
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Всемирный банк незначительно улучшил прогноз по росту экономики России: теперь он ожидает, что прирост ее ВВП в этом году составит 1,2%, в 2020 году — 1,6%, в 2021 году — 1,8%. Это следует из очередного доклада Всемирного банка по российской экономике, опубликованного в среду, 4 декабря.
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Ранее сообщалось, что Лукашенко в ходе встречи с Путиным в Сочи выразил желание закупать у Москвы нефть и газ на равных экономических условиях.
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Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде

Обновлено в 19:47 Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.
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Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду в Финале Гран-при

Французская танцевальная пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон победила в Финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.
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Комиссия Пентагона констатировала износ 60% техники ВСУ

Комиссия министерства обороны США, побывшая с инспекцией на позициях украинских оккупантов в Донбассе, выявила 60% износа военной техники ВСУ.
ИА Новороссия вчера в 08:43
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Ядерный взрыв в Харьковской области вызвал массовое заболевание раком

Украинские журналисты заявили о том, что ядерный взрыв использовался советскими властями под контролем КГБ.
ГЛАС.RU 13:49
Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Брежнева в Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым

Вера Брежнева пошутила по поводу отношений с Сергеем Светлаковым на шоу Comedy Club.
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Барселона — Мальорка 0:0 (1-й тайм)

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Мальорка» в 16-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.
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Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения

Минские соглашения нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt.
Газета.Ru 10:21
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YouTube назвал самые популярные видео года в России

Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
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«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
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Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
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Любовь Успенская показала свою коллекцию прозрачных платьев

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Общество

Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах

Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
Lenta.ru 05:31
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На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
РИА Новости вчера в 12:35
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Мошенники разместили в Интернете объявление о продаже дома, принадлежащего балерине Анастасии Волочковой.
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Общество

Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию

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В сенате США рассмотрят проект о признании России спонсором терроризма

Как указывается в законопроекте, в течение 90 дней после даты утверждения госсекретарь США должен сообщить, является ли Россия спонсором терроризма, а вооружённые группировке в ДНР и ЛНР - террористическими организациями.
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