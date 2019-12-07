Армия и оружие
Газета.RuПуск опасной для Крымского моста украинской ракеты сняли на видео
Видео испытаний украинской крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун", которой предрекают роль "уничтожителя" Крымского моста, опубликовало на своем канале в YouTube издание "Милитаристский портал".
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Как указывается в законопроекте, в течение 90 дней после даты утверждения госсекретарь США должен сообщить, является ли Россия спонсором терроризма, а вооружённые группировке в ДНР и ЛНР - террористическими организациями.
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