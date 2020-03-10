Космос
Газета.RuПуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Читать в источнике
Оценить81
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 16:49, Ашберн
Комментарии
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
Происшествия
В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных
В Нью-Йорке 7 марта задержали гражданина России Кирилла Фирсова, он подозревается в продаже персональных данных.
Политика
Пентагон назвал условия для поставок Турции комплексов Patriot
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США смягчили свою позицию по поводу покупки Анкарой российских С-400.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Экономика
Эксперт рассказал ростовчанам, как не потерять сбережения из-за падения рубля
Анна Бодрова рассказала, что делать ростовчанам со своими сбережениями в такой ситуации.
Политика
Госдума одобрила во втором чтении проект о поправке к Конституции
Госдума одобрила во втором чтении внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Футбол
Матчи сборной Польши могут пройти без зрителей из-за коронавируса
Запланированные матчи сборной Польши с Финляндией (27 марта во Вроцлаве) и Украиной (31 марта в Хожуве) могут пройти без зрителей.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Игры
Подтверждено: Horizon Zero Dawn выйдет в Steam
В Steam уже появилась соответствующая страница. Как и в PS4-версии, заявлена полная поддержка русского языка.
Наука
Выражающий эмоции робот помог людям наладить общение друг с другом
Выяснилось, что в группах с роботами, признающими свои ошибки и выражающих эмоции, взаимодействие налаживается на более высоком уровне, чем в случае с молчаливыми или нейтральными роботами.
Кино
Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Общество
В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия
В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Футбол
Игрок Лиги 1 помещен в карантин
У игрока отсутствуют симптомы болезни. Медицинский штаб клуба следит за состоянием здоровья остальных членов команды.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Авто
Toyota Highlander сертифицировали в России
В свою очередь, в компании указали, что модель Toyota Highlander в скором времени поступит в продажу в России, однако на американском рынке паркетник доступен с осени 2019 года.
Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля, сообщил РБК представитель компании.
Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Глава Минэрго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что цены на бензин в стране не взлетят вслед за резким падением стоимости нефти.
Политика
Путин встретился с Володиным и Медведчуком
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Происшествия
Волна протестов прокатилась по тюрьмам Италии из-за коронавируса
Заключенные более чем в двух десятках итальянских тюрем протестовали против ограничений на свидания с родственниками и других мер по сдерживанию коронавируса, передает AP.
Финансы
ЦБ начинает упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
Банк России 10 марта начинает упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.
Футбол
Карасев назначен на матч «Севилья» – «Рома» в Лиге Европы
Матч «Севилья» – «Рома» состоится в четверг, 12 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.