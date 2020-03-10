Космос

Газета.RuГазета.RuПуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Читать в источнике
Комментировать110

Подробнее о событии

«Роскосмос» перенёс запуск «Протона» из-за брака на конец мая

RT на русском12:02

Пуск «Протона-М» перенесли из-за некачественных комплектующих

Коммерсантъ11:40

Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

Газета.Ru11:02

«Роскосмос» сообщил о переносе запуска «Протона» на конец мая

РБК11:09

Роскосмос создал комиссию для установления виновных в дефектах на ракете «Протон»

ТАСС12:03

Пуск ракеты «Протон-М» отложили из-за некачественных комплектующих

Известия11:29

Брак в ракете «Протон-М» устранят без ее возвращения в Москву

РИА Новости11:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 15:16, Ашберн

Комментарии

Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»

Известия 14:26
Политика

Шойгу обсудил с турецким министром обороны ситуацию в Идлибе

Напомним, ранее в российской столице прошли переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана из-за обострения обстановки в сирийском Идлибе.
ПолитРоссия 12:32
Музыка

Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Газета.Ru 03:35
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении MH17

В Гааге (Нидерланды) начался суд по делу о крушении авиалайнера «Боинг-747», следовавшего рейсом МН17.
Хакасия-Информ вчера в 22:15
Армия и оружие

В Пентагоне назвали условие предоставления Турции ЗРК Patriot

Турция получит от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot только в том случае, если вернет в Россию ЗРК С-400 «Триумф».
Известия 14:42
Политика

Путин назвал условия участия в следующих президентских выборах

Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы по поводу поправок в Основной закон. Трансляцию выступления президента вел РБК.
РБК 09:02
Армия и оружие

Пробивающая арктические льды американская подлодка попала на видео

Атомная подводная лодка Toledo всплыла сквозь лед в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале американских военно-морских сил.
РИА Новости 15:00
Авто

Анонсирован обновленный Renault Kaptur для России

Дебют новой версии Renault Kaptur для российского рынка состоится в первой половине нынешнего года.
Тарантас Ньюс 06:03
Армия и оружие

Главнокомандующий вооруженных сил Польши заразился коронавирусом

Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом, сообщает министерство национальной обороны республики в Twitter.
РИА Новости 10:00
Общество

В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
ТАСС 14:07
Культура

Apple сняла фильм об Эрмитаже на iPhone 11 Pro Max

Apple выпустила фильм из серии «Снято на iPhone».
Игромания.ру 04:32
Происшествия

В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине

Мужчина во вторник в Томске зашел в один из магазинов бытовой техники и молотком разбил несколько дорогих телевизоров, сообщило УМВД по Томской области.
РИА Новости 10:15
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 15:08
Политика

Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
ProstoProSport 12:27
Экономика

Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля

Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Известия 06:50
Общество

Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Газета.Ru 13:47
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ

«Динамо» на своем льду обыграло «Спартак» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина.
РБК 15:05
Шоу-бизнес

Сергей Полунин и Елена Ильиных раскрыли имя первенца

Танцовщик и фигуристка поблагодарили поклонников за поздравления Три дня назад Сергей Полунин и Елена Ильиных сообщили поклонникам, что впервые стали родителями.
WomanHit.ru 06:47
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Происшествия

В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
РИА Новости 04:20
Общество

Вся Италия переведена на карантин

До 3 апреля вся Италия переведена на карантин, объявил премьер-министр Джузеппе Конте.
Э Вести 04:08
Происшествия

Под Тверью задержана мать, которая не помогла тонувшей в реке дочери

Российская газета 12:46
Политика

Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Lenta.ru 05:52
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM 02:05
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Культура

Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

Общественное телевидение России вчера в 19:38
Экономика

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Известия 04:04
Общество

Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

Ведомости 13:45
Общество

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Ведомости 08:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное