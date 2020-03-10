Космос
Lenta.ruВ ракетах «Протон-М» нашли дефекты
В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к Государственному космическому научно-производственному центру имени М. В. Хруничева.
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«Ливерпуль» надеется на магию «Энфилда». «ПСЖ» ждет чуда от Неймара
Ливерпуль — Атлетико Последние со зрителями Очень возможно, что матч «Ливерпуля» и «Атлетико» станет последним на этой стадии Лиги чемпионов, который пройдет со зрителями.
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Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы по поводу поправок в Основной закон. Трансляцию выступления президента вел РБК.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Карпин заявил, что недоволен игрой «Ростова» в матче с ЦСКА
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Компания "РН-Востокнефтепродукт" (дочернее предприятие "Роснефти", основной поставщик топлива на Сахалин) ищет перевозчика для 30,3 тысячи тонн светлых нефтепродуктов из порта Находка (Приморский край) в Корсаков.
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Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
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Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
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Появился текст Конституции со всеми изменениями
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
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Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Хоккей
ЦСКА в овертайме обыграл «Торпедо»
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
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Армия и оружие
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В результате, 2 автобуса и одна бронемашина были полностью уничтожены, ещё несколько транспортных средств серьезно повреждены, 79 военных турецкой армии убиты и десятки ранены.
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Премьер Италии Джузеппе Конте жёстко ограничил передвижение жителей по всей стране.
Политика
Спикер Верховной Рады рассказал о попытках защитить русский язык
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о попытках защитить русский язык на Украине. Об этом сообщает сайт «112 Украина».
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
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Новым ведущим популярного телешоу «На самом деле» стал актер Тимур Еремеев.
Политика
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«Как верёвочке не виться, будешь избранным Монархом», — завершил стихотворение Шнуров.