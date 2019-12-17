Космос
Накануне.RuПуск ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесен из-за неисправности
Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру во французской Гвиане с пятью европейскими космическими аппаратами перенесен на сутки. Во время заключительных операций перед пуском автоматика выявила сбой в системе управления, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 05:58, Ашберн
Происшествия
В Ленобласти завели новое дело после обыска у семьи с арсеналом оружия
Кино
Бронзит: Удивлен, что попал в шорт-лист премии «Оскар»
Технологии
Получено добро на сборку тихого сверхзвукового самолета X-59
В мастерских Lockheed Martin начали строить тихий сверхзвуковой самолет Проверка со стороны руководства, известная как Key Decision Point-D (KDP-D), была последним барьером перед началом сборки.
Происшествия
Судостроители рассказали о причиненном «Адмиралу Кузнецову» ущербе
Ущерб, нанесенный пожаром единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов», не является значительным и не повлияет на сроки ремонта, пишет ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли 17 декабря.
Футбол
Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги
Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
Культура
Маколей Калкин создал ловушку в стиле фильма «Один дома»
Американский актер Маколей Калкин вместе с бывшим инженером NASA Марком Робером сделал ловушку в стиле фильма «Один дома».
Общество
Президент подписал закон об электронных трудовых книжках
Подписан закон об электронных трудовых книжках, передает ОТР. Он вступает в действие с 1 января.
Происшествия
Оперативник из Татарстана арестован за использование рабского труда
Полицейский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании рабского труда.
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Происшествия
В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик
Экипаж отвел машину в сторону от ближайшего населенного пункта и посадил ее на грунт, сообщает агентство ТАСС.
Спорт
Против российских спортсменов открыли новые дела о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) около 15 дел, открытых по результатам перепроверки данных из Московской антидопинговой лаборатории.
Шоу-бизнес
Брэд Питт воссоединился с Энистон на рождественской вечеринке
Питт, в 2016 году расставшийся с Анджелиной Джоли, приехал одним из первых на рождественскую вечеринку в дом Энистон.
Шоу-бизнес
Мадонна начала встречаться с танцором на 35 лет моложе нее
Певица Мадонна нашла себе бойфренда на 35 лет моложе ее самой.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
Происшествия
У стен Рады произошли столкновения митингующих с полицией
Во время митинга против открытия рынка земли, в правительственном квартале Киева начались стычки между полицией и протестующими, сообщило 17 декабря издание Strana.ua.
Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Происшествия
Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве
Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года
Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.
Авто
Opel возобновила продажи в России
Грузовые фургоны Opel Vivaro поступят в продажу в начале 2020 года.
Политика
В Минэнерго оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
"Газпром" и "Нафтогаз" ведут интенсивный диалог по заключению нового газового контракта, заявил журналистам замминистра энергетики России Анатолий Яновский в кулуарах конференции Ростехнадзора.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд
Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года.
Происшествия
Партию наркотиков стоимостью 6 млрд рублей задержали во «Внуково»
Стоимость партии могла бы составить до 6 млрд рублей, сообщает 17 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Экономика
Столичные Каширский, Коптевский и Северный рынки продают за 2 млрд руб
Один из основателей розничной сети "Пятерочка" Андрей Рогачев продает Каширский, Коптевский и Северный рынки в Москве за 2.2 миллиарда рублей, написала газета "Коммерсант".
Футбол
Два легионера могут покинуть «Краснодар» зимой
По информации Федерального агентства новостей, в зимнее трансферное окно «Краснодар» может расстаться с двумя легионерами.
Шоу-бизнес
Басков впервые показал свою роскошную квартиру
Российский певец Николай Басков показал поклонникам интерьеры своей квартиры в Москве на Пречистенской набережной.
Происшествия
ФСБ задержала в Челябинской области членов этнической ОПГ
Подозреваемые организовывали пребывание на территории РФ нелегальных мигрантов В Челябинской области Пограничное управление ФСБ и Центр по противодействию терроризму и экстремизму и ГСУ регионального ГУ МВД пресекли деятельность этнической ОПГ, занимавшейся оформлением поддельных документов для нелегальных мигрантов.
Шоу-бизнес
Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее
Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.