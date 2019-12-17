Космос
ИзвестияРоскосмос назвал причину переноса пуска «Союза» с космодрома Куру
Запуск российской ракеты «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS с космодрома Куру был перенесен на сутки из-за обнаружения сбоя в системе управления носителя. Об этом сказано на сайте «Роскосмоса» во вторник, 17 декабря.
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