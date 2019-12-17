Космос

Российская газетаРоссийская газетаПуск ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесли на резервную дату

Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с блоком коммерческих космических аппаратов перенесли на резервную дату. Теперь он должен состояться 18 декабря в 11.54 по московскому времени, сообщили в госкорпорации "Роскосмос".
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