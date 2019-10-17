Армия и оружие

REGNUMREGNUMПуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»

Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019». Сообщение об этом распространило Минобороны России 17 октября.
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Минобороны показало видео пусков крылатых ракет на учениях «Гром-2019»

РБК10:40

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Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»

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Испытания ядерной триады России под руководством Путина показали на видео

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В рамках учений «Гром-2019» состоялись пуски баллистических и крылатых ракет

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