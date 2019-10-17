Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости". Пуски прошли под руководством президента России, верховного главнокомандующего ВС Владимира Путина.

Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина

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