Армия и оружие
Газета.RuПуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина
Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости". Пуски прошли под руководством президента России, верховного главнокомандующего ВС Владимира Путина.
Читать в источнике
Оценить103
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 08:58, Ашберн
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Происшествия
Двое мужчин изнасиловали болгарского студента в Петербурге
В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали на студента из Болгарии и изнасиловали его, сообщает РЕН ТВ в четверг, 17 октября.
Известия 05:29
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
RT на русском 07:07
Политика
Генпрокурор Украины разрешил привлечь к ответственности депутата Рады — СМИ
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал документ о привлечение к ответственности депутата Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ярослава Дубневича, сообщило 17 октября издание «Украинская правда».
REGNUM 08:00
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Экономика
ЦБ предложил блокировать счета до решения суда
Предлагается блокировать банковские счета и операции с имуществом граждан, контролирующих финансовые организации до решения судов о взыскании убытков.
Известия 03:03
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов лишился квартиры из-за долгов
Артист, задолжавшийся банку «круглую» сумму, лишился квартиры.
Bimru.ru 04:16
Политика
Синод Элладской церкви подтвердил решение собора по автокефалии ПЦУ
Синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) заявил, что 12 октября архиерейским собором было принято решение по автокефалии «Православной церкви Украины» (ПЦУ).
Украина.ру вчера в 04:32
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Общество
Минтранс предлагает обсудить введение платной регистрации в аэропортах
Минтранс видит риски введения дополнительных сборов авиакомпаний с пассажиров в случае исключения из федеральных авиационных правил обязанности авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации в аэропорту.
ТАСС 08:02
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод
Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.
Газета.Ru 03:08
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Киев снял арест с акций украинской «дочки» Сбербанка
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Сбербанка России и постановил снять арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка и счетов в ценных бумагах.
ИА Новороссия 07:30
Шоу-бизнес
Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»
Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом 2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
Народные новости 08:02
Общество
К концу недели в Ленобласти потеплеет
Погода облачная с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.
Леноблинформ 07:11
Здоровье
Названы напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни
По словам специалистов, сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни помогает молоко.
Волгоградская правда вчера в 15:06
Единоборства
Нурмагомедов не пришел на собственную пресс-конференцию в Москве
Петербургский дневник 06:34
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге частично признали вину
Трое обвиняемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной признали вину по части обвинений.
Известия 08:46
Происшествия
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
РИА Новости вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Яна Рудковская после перенесенной операции не может больше иметь детей
Очередная попытка зачать малышку с супругом Евгением Плющенко не увенчалась успехом: «Мне пришлось пережить операцию, после которой стало ясно – детей я больше не смогу выносить сама», - печально рассказала Яна Рудковская.
ГлобалМСК.ру 05:25
Авто
Audi привезла в Россию только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback
Россиянам доступно для заказа только 10 экземпляров Audi RS5 Sportback в следующих RS-цветах: красный Misano Red, синий Navarra Blue, серый Daytona Grey и Nardo Grey, черный Mythos Black и белый Gracier White.
Автоновости дня вчера в 09:12
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
RT на русском вчера в 15:36
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Политика
Спикер Рады ответил на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв заместителя председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам инициировать закрытие сайта «Миротворец».
RT на русском 07:51
Политика
США помогли России предотвратить теракты
Россия, в свою очередь, помогла американской стороне в расследовании теракта на марафоне в Бостоне в апреле 2013 года.
Газета.Ru 08:36
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Вести.Ru 06:07