Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°«Пусть убеждают игрой». Кокорин и Мамаев могут вернуться в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что Кокорин и Мамаев имеют большие шансы вновь попасть в сборную страны. По его словам, все зависит от того, какую игру они покажут, а также от того, как их примут болельщики.
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Черчесов: «Кокорин и Мамаев должны убеждать игрой не только меня, но и общественность»

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