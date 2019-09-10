Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что Кокорин и Мамаев имеют большие шансы вновь попасть в сборную страны. По его словам, все зависит от того, какую игру они покажут, а также от того, как их примут болельщики.

«Пусть убеждают игрой». Кокорин и Мамаев могут вернуться в сборную

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