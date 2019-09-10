Футбол
Телеканал 360°«Пусть убеждают игрой». Кокорин и Мамаев могут вернуться в сборную
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что Кокорин и Мамаев имеют большие шансы вновь попасть в сборную страны. По его словам, все зависит от того, какую игру они покажут, а также от того, как их примут болельщики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Хавбек «Краснодара» Мамаев и его друг Кокорин могут вернуться в сборную России
Блокнот Краснодар12:15
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:42, Вашингтон
Наука
Премия Ласкера присуждена ученым за создание передового метода лечения рака
Пять ученых получили престижные медицинские награды за создание передового метода лечения рака молочной железы, а также открытие клеток, играющих основную роль в терапии заболеваний иммунной системы.
REGNUM 05:27
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Политика
В Госдуме назвали маразмом идею Сенцова вернуться в Крым на танке
Намерение украинского режиссера Олега Сенцова, ранее осужденного в России за терроризм и выданного в рамках обмена Киеву, приехать в Крым на танке говорит о его боязни России – пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Газета.Ru 15:27
Происшествия
Красную площадь проверяют после звонка об угрозе взрыва
Сотрудники оперативных служб проводят проверку на территории Красной площади после анонимного звонка об угрозе взрыва.
Газета.Ru 14:31
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Российская газета 07:20
Происшествия
Из психбольницы в Челябинске сбежали двое пациентов
Аргументы и Факты 06:22
Гаджеты
Apple представила три новые модели iPhone
В Калифорнии в Театре имени Стива Джобса на ежегодной презентации Apple представила три новые модели смартфонов.
Коммерсантъ 14:31
Политика
Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Экономика
Доля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения
Обсуждаемое в правительстве РФ повышение утилизационного сбора на автомобили с 2020 года необходимо для обеспечения большей экологичности автотранспорта, доля утильсбора в цене автомобиля не превысит 2%, сообщили в Минпромторге.
Интерфакс 14:21
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru 11:40
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Футбол
Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 15:22
Единоборства
Ковалев ответил на вопрос о получении гражданства США
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев заявил, что на данный момент он не думает о смене российского гражданства на американское.
РИА Новости 12:55
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru вчера в 05:28
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Происшествия
Летевший из Москвы в Анталью самолет из-за неполадок сел в Краснодаре
Самолёт авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту "Москва - Анталья", во вторник вечером совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе воздушной гавани.
Интерфакс 15:36
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Происшествия
В Нижегородской области загорелся склад с маслом
Сообщение о возгорании на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Кудьминская поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Богородского района вечером во вторник.
BFM.ru 12:46
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
В Геленджике крупный пожар произошел на центральном рынке
Крупный пожар произошел на центральном рынке в Геленджике, сообщают "Кубанксие новости".
Газета.Ru 03:22
Шоу-бизнес
Невеста олигарха Владислава Доронина подтвердила беременность
Совсем скоро Кристина Романова подарит олигарху второго малыша. Модель уже не скрывает интересное положение.
StarHit.ru 14:30
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после победы над Казахстаном
Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Казахстана, передает Sport24.
Газета.Ru 14:50
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru вчера в 03:50
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
В Сети возмутились выступлением певца Димы Билана на концерте в Самаре в честь Дня города. В комментариях вылился весь гнев фанатов.
Газета.Ru вчера в 16:31
Театры
Серебренников рассказал о планах «Гоголь-центра» на новый сезон
На встрече режиссёр рассказал коллективу о планах на новый сезон. Первой премьерой станет спектакль «Палачи» по пьесе Мартина Макдонаха.
News.ru 06:26
Здоровье
Алексей Дюмин посетил детскую поликлинику Щекинской районной больницы
Тульские Известия 09:50