Футбол
Телеканал 360°«Пусть убеждают игрой». Кокорин и Мамаев могут вернуться в сборную
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что Кокорин и Мамаев имеют большие шансы вновь попасть в сборную страны. По его словам, все зависит от того, какую игру они покажут, а также от того, как их примут болельщики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Общество
Нижегородка уступает в голосовании за титул «Девушка Playboy»
АиФ Нижний Новгород 02:46
Происшествия
Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей
Российская газета 08:43
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR.
RT на русском 07:06
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Гаджеты
Сегодня Apple представит новые модели смартфона iPhone
Американская компания Apple проведет сегодня официальную презентацию, на которой будут представлены новые модели iPhone.
UfacityNews.ru 03:07
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Кино
Кристиан Бэйл дал совет Роберту Паттинсону в роли Бэтмена
Кристиан Бэйл сыграл Бэтмена в трех фильмах Кристофера Нолана и по себе знает, насколько тяжело сниматься в костюме Темного рыцаря целый день.
КиноПоиск 05:09
Политика
Лавров высказался об американском шпионе в правительстве России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве РФ.
URA.Ru 06:32
Экономика
Глава ПФР поддержал проведение новой пенсионной реформы
Среди положительных сторон новой системы Дроздов отметил добровольное участие населения в ней, а также возможность использования уже сформированных накоплений и включение денег в систему гарантирования выплат через АСВ.
Век вчера в 15:02
Футбол
Черчесов оценил результаты матча России с Казахстаном
Sputnik Грузия 08:55
Происшествия
Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов
RT на русском 07:53
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
RT на русском 08:54
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже
В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55
Гаджеты
В Китае стартуют продажи смарт-телевизора Redmi TV
В Китае начинаются продажи смарт-телевизора Redmi TV.
OAnews 06:06
Экономика
В США рассказали, зачем России золото
Как отмечает американский телеканал, Народный банк Китая прибавил около 100 тонн золота к своим запасам с декабря прошлого года, а Россия приобрела 106 тонн драгоценного металла в этом году.
Национальная служба новостей вчера в 23:48
Экономика
США допустили санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой
Вашингтон может ввести санкции в отношении «Роснефти» за сотрудничество с Каракасом, заявил на брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
РБК 07:17
Шоу-бизнес
Ксения Бородина вышла в свет со стильной свекровью
Популярная ведущая Ксения Бородина похвасталась перед поклонниками семейной идиллией, которая царит не только в ее отношениях с мужем и детьми, но даже со свекровью.
Bimru.ru 06:09
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Политика
Песков не усмотрел перекоса в расследовании дел против активистов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает перекосом то, с какой скоростью рассматриваются дела против участвовавших в московских акциях протеста активистов и расследуются возможные нарушения со стороны полицейских.
News.ru 07:10
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы региона.
РИА Новости 05:40
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия
В Москве косметолога обвинили в смерти пациентки
В Москве следователи предъявили обвинение косметологу после смерти ее пациентки во время процедуры.
РБК 08:21
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о персональных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафе на сумму до 18 млн рублей за нарушение оператором связи требований по хранению персональных данных с использованием локализованных в РФ баз данных.
Интерфакс 07:58
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Музыка
Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта
Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».
Bimru.ru вчера в 11:36
Футбол
«ПСЖ» решил продать Неймара в зимнее трансферное окно
Спортивный директор ПСЖ Леонардо хочет избавиться от Неймара.
Советский спорт 06:29
Игры
Electronic Arts ищет игроков для тестирования нового облачного сервиса
Разработчики из Electronic Arts ищут игроков для тестирования своего нового облачного сервиса Project Atlas.
REGNUM 09:10
Общество
Путин поручил расширить раскопки в Кремле
Интерфакс 08:53
Интернет
В Почте Mail.ru появилась функция заказа такси
В почтовом сервисе Mail.ru появилась функция планирования поездок, говорится в сообщении компании.
Adindex.ru 06:09