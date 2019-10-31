с чего всё началось

В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре

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