Происшествия

Газета.RuГазета.RuПустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
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Сотрудник частного охранного предприятия, охранявшего детский сад в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка, задержан, сообщает пресс-служба
 СКР.
Коммерсантъ06:54

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В Нарьян-Маре задержали охранника детсада после убийства мальчика

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