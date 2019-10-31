Происшествия
Газета.RuПустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
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Сотрудник частного охранного предприятия, охранявшего детский сад в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка, задержан, сообщает пресс-служба СКР.Коммерсантъ06:54
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«Все по инструкции»: ЧОПовцы об охраннике детского сада, пустившего убийцу
Московский Комсомолецвчера в 14:34
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