Лига чемпионов

Sport.ruSport.ruПустовойтова попала в список арбитров ПФЛ

Президент РФС Александр Дюков поговорил о перспективах рефери Анастасии Пустовойтовой поработать в национальном первенстве России. Стало известно, что Пустовойтова будет обслуживать матчи ПФЛ, Дюков также сказал, что в организации на неё возлагают надежды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ждем Настю в РПЛ». Савин прокомментировал включение Пустовойтовой в список арбитров ПФЛ

Sport24.ru09:43

Глава РФС объявил о допуске женщины-арбитра на мужские матчи по футболу

РБК08:41

Александр Дюков: «Пустовойтова включена в список судей ПФЛ»

Спорт-Экспресс07:58

Дюков: РФС планирует достаточно времени и средств уделять женскому футболу

РИА Новости08:15

Судья Пустовойтова будет работать на матчах Профессиональной футбольной лиги

ТАСС08:13

Пустовойтова попала в список арбитров ПФЛ

Sport.ru08:28

Дюков: надеемся, что Пустовойтова будет судить матчи ФНЛ и РПЛ

Чемпионат07:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:16, Вашингтон
Политика

Миллер рассказал о плане «Б» по вопросу транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина могут договориться о пролонгации действующего соглашения о транзите газа, но на небольшой срок.
Украина.ру 11:25
Энергетика

Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс 11:24
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия

Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову

Генпрокуратура России просит изменить приговор актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа.
RT на русском 12:03
Космос

Ученые создали первый прототип лазера для гравитационной обсерватории LISA

Швейцарские ученые заявили, что им удалось создать первый прототип лазера для строящейся орбитальной гравитационно-волновой лаборатории LISA.
ТАСС 10:11
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Космос

На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение

Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.
Российская газета 07:18
Спорт

Логинов победил в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону

Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).
РИА Новости 07:10
Шоу-бизнес

Екатерина Климова вышла в свет в маленьком черном платье

На постановку «Евгений Онегин» от Евгения Арье актриса явилась в маленьком черном платье, которое идеально подчеркивало все достоинства ее фигуры.
Телепрограмма вчера в 23:14
Политика

Надежда Савченко стала ведущей телешоу о «секретах» Рады

ТАСС 08:34
Армия и оружие

NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Наука

Обнаружен древнейший прямоходящий предок человека

У людей есть более длинная, более гибкая нижняя часть спины, которая позволяет им стоять прямо и эффективно ходить на двух ногах, что является отличительной чертой человеческой эволюции.
Naked Science вчера в 09:56
Общество

У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова

У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:36
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Космос

В ESA поделились снимком удивительного явления на Марсе

Специалисты агентства ESA поделились с общественностью снимком удивительного явления на поверхности Марса.
Актуальные Новости 17 сентября в 04:16
Происшествия

Разбивший Rolls-Royce Аристова челябинец стал банкротом

Ожидаемо завершилось заседание арбитражного суда по иску челябинца Владислава Кантемирова, который просил признать его банкротом.
LentaChel.ru 11:09
Политика

Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию

RT на русском вчера в 21:36
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика

В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера

По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату

Госпитализированную актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату.
iReactor 06:00
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Известия 10:28
Политика

Украина предложит России новый договор по транзиту газа

Украина предложит России новый контракт по транзиту газа сроком на 10 лет и с минимальным объемом поставок 60 млрд кубометров в год, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель после завершения заседания правительства, сообщает 18 сентября ТАСС.
Красная весна вчера в 18:25
Культура

Ярославские школьники будут изучать песни Beatles, Nirvana и Queen

Ярновости 17 сентября в 03:52
Происшествия

В Оренбурге произошло двойное убийство матери и сына

ИнфоСМИ 03:39
Космос

«Российский Falcon 9» оказался дешевле американского

Единственной действующей в мире тяжелой ракетой, использующей многоразовые технологии, является носитель Falcon 9 (а также основанный на нем сверхтяжелый Falcon Heavy) американской компании SpaceX.
Lenta.ru 05:59
Экономика

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка.
РБК 02:01
Космос

Робот «Федор» предложил заселить роботами планеты Солнечной системы

РИА Новости вчера в 18:45
Космос

Создание космического лифта признали возможным

Международная группа ученых из США выяснила, что одну из разновидностей космического лифта возможно построить с помощью современных технологий.
Lenta.ru 17 сентября в 12:08
Шоу-бизнес

Муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына

Выяснилось, что тайный муж российской актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее 27-летнего сына Андрея Удалова, сообщает портал сайт kp.ru.
Газета.Ru 11:53
Недвижимость

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.
РИА Новости вчера в 09:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анастасия Вячеславовна Пустовойтова
Российский футбольный судья
Российская футболистка, футбольный судья. Мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное