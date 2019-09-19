Лига чемпионов

Sport.ruSport.ruПустовойтова попала в список арбитров ПФЛ

Президент РФС Александр Дюков поговорил о перспективах рефери Анастасии Пустовойтовой поработать в национальном первенстве России. Стало известно, что Пустовойтова будет обслуживать матчи ПФЛ, Дюков также сказал, что в организации на неё возлагают надежды.
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Дюков: РФС надеется на Пустовойтову

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Sport24.ru09:43

Судья Пустовойтова будет работать на матчах Профессиональной футбольной лиги

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РБК08:41

Александр Дюков: «Пустовойтова включена в список судей ПФЛ»

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