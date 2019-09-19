Лига чемпионов
Sport.ruПустовойтова попала в список арбитров ПФЛ
Президент РФС Александр Дюков поговорил о перспективах рефери Анастасии Пустовойтовой поработать в национальном первенстве России. Стало известно, что Пустовойтова будет обслуживать матчи ПФЛ, Дюков также сказал, что в организации на неё возлагают надежды.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
Футбол
«Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы
Футболисты российского «Краснодара» проиграли швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
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В Грозном загорелся крупный торговый центр
В центре Грозного загорелся крупный торговый центр "Гранд парк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС РФ.
Российская газета 14:02
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«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
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Политика
Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе планирования программы по импортозамещению были допущены очевидные ошибки, в связи с чем в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.
RT на русском 11:31
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Лукашенко наказал премьера и других чиновников за инцидент в гомельской школе
Millionaire.ru 04:28
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Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
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Скончался актер Сергей Афанасьев
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Шоу-бизнес
Екатерина Климова посетила Большой театр в откровенном черном платье
Актриса Екатерина Климова поразила всех своим появлением на публике в откровенном черном платье.
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Сегодня станет доступна новая iOS 13 от Apple
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Huawei представил флагман без приложений Google
Коммерсантъ 13:21
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Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы
Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
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Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Спорт
Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами на ЧМ
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Газета.Ru 12:31
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия 10:28
Происшествия
В ДТП с автобусом в Новой Москве пострадали 11 человек
В результате пострадали 11 человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. На месте работают спасательные службы.
Газета.Ru 14:18
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
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Названы продукты, которые наша печень очень любит
Московский Комсомолец 16 сентября в 16:04
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Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде
О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10
Армия и оружие
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РЕН ТВ 15:04
Экономика
Банки атаковали потенциальных заемщиков кредитными предложениями
Российские банки резко активизировались в отношении потенциальных заемщиков, чтобы успеть выдать как можно больше кредитов до 1 октября, сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru 03:35
Футбол
Официально: Хадсон-Одои продлил контракт с «Челси»
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои заключил новое соглашение с клубом. Об этом сообщает официальный сайт «Челси».
Bookmaker-ratings.ru 14:13
Транспорт
Третью взлетно-посадочную полосу открыли в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево в четверг, 19 сентября, открылась третья взлетно-посадочная полоса.
Известия 10:18
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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Шоу-бизнес
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Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».
Sunmag.me вчера в 11:56
Общество
В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина
Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.
РИА Новости 08:00