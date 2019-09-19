Лига чемпионов

Sport.ruSport.ruПустовойтова попала в список арбитров ПФЛ

Президент РФС Александр Дюков поговорил о перспективах рефери Анастасии Пустовойтовой поработать в национальном первенстве России. Стало известно, что Пустовойтова будет обслуживать матчи ПФЛ, Дюков также сказал, что в организации на неё возлагают надежды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Глава РФС объявил о допуске женщины-арбитра на мужские матчи по футболу

РБК08:41

«Возлагаем на нее надежды». Пустовойтову включили в список арбитров ПФЛ

Sport24.ru07:58

Глава РФС надеется, что вскоре Пустовойтова будет судить матчи ФНЛ и РПЛ

RT на русском08:17

Дюков: РФС планирует достаточно времени и средств уделять женскому футболу

РИА Новости08:15

Судья Пустовойтова будет работать на матчах Профессиональной футбольной лиги

ТАСС08:13

Пустовойтова попала в список арбитров ПФЛ

Sport.ru08:28

Александр Дюков: «Пустовойтова включена в список судей ПФЛ»

Спорт-Экспресс07:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:11, Вашингтон
Происшествия

Задержан бывший вице-президент «Анжи»

Бывший вице-президент футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД по Дагестану.
РИА Новости 08:30
Происшествия

В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

РИА Новости 04:35
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика

Лукашенко не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии.
Газета.Ru 05:55
Политика

Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии начала века

РЕН ТВ 07:22
Шоу-бизнес

Заворотнюк составили новый план лечения

Как сообщает Super, после того, как Заворотнюк пришла в сознание, врачи составили ей новый план лечения.
BFM.ru 08:18
Политика

В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера

По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Политика

Фракция «Единой России» сможет сохраниться в Мосгордуме

По регламенту Мосгордумы самовыдвиженцы не могли формировать собственных фракций.
REGNUM 07:59
Общество

В России изменят порядок взыскания долгов с граждан

Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Политика

Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.
РИА Новости 07:41
Происшествия

Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО

Радио Комсомольская правда 07:09
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Происшествия

Истребитель бельгийских ВВС разбился во Франции

Известия 09:02
Происшествия

Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Известия 06:57
Происшествия

В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика в ряды террористов

V1.ru 08:35
Экономика

«Энел Россия» начала строительство Кольской ВЭС в Мурманской области

Общий объем инвестиций компании "Энел Россия" в Кольский ветропарк составит около 273 млн евро.
Интерфакс - Россия 07:42
Экономика

ФНС исключит Великобританию из списка автообмена финансовой информацией

ФНС подготовила проект приказа, которым предлагается исключить из списка юрисдикций, заявивших о готовности обмениваться финансовой информацией с Россией в автоматическом режиме, Великобританию, соответствующий документ размещен на regulation.gov.ru.
Rambler News Service 09:01
Происшествия

Экс-главу избиркома Коми приговорили к шести годам колонии за взятку

РБК 07:36
Происшествия

В России утвердили компенсацию за смерть журналиста в зоне конфликта

Правительство России утвердило размер компенсации за смерть журналиста при освещении вооруженного конфликта.
Известия 06:20
Здоровье

В поликлинике Калининграда появились талоны «Просто спросить»

Отмечается, что опция появилась в электронной очереди две недели назад и с тех пор ей воспользовались более 500 человек.
RT на русском 07:17
Экономика

На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты

Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.
РИА Новости 07:02
Футбол

Федун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера в «Спартак»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о предварительных переговорах с экс-наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
RT на русском 07:39
Армия и оружие

Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
ТАСС 06:39
Экономика

Правительство России одобрило повышение МРОТ на 7,5%

Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12,13 тыс. руб. в месяц, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, разосланного в четверг.
РБК 08:33
Общество

Бюджетная комиссия гордумы не поддержала реорганизацию мэрии Саратова

Напомним, что вчера члены комиссии по соцсферы поддержали проект реорганизации структуры мэрии Саратова.
Четвертая Власть 05:24
Общество

Володин: Взыскание долгов по зарплате защитит права работников

Речь идет о законопроекте, который позволяет госинспекторам труда принимать решения о принудительном взыскании с работодателя начисленных, но фактически не выплаченных работнику зарплат или других выплат, который Госдума приняла в первом чтении.
REGNUM 08:23
Футбол

Умер бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

Online47.ru вчера в 07:12
Политика

Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru вчера в 09:07
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк

Medical Note вчера в 20:46
Экономика

«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM вчера в 06:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анастасия Вячеславовна Пустовойтова
Российский футбольный судья
Российская футболистка, футбольный судья. Мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное