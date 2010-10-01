Футбол

Спорт уик-эндСпорт уик-эндПутевки на Евро-2020 вслед за Финляндией завоевала и Швеция. Скандинавы попутно помогли России в борьбе за «посев» на ЧМ-2022

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В четверг путевки в финальную часть Евро-2020 оформили Англия, Турция, Чехия и Франция. Ранее этого добились Бельгия, Испания, Италия, Россия и Украина. Сегодня десятым финалистов стала сборная Финляндии, впервые в истории добившаяся этого права.
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