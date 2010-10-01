Футбол
Спорт уик-эндПутевки на Евро-2020 вслед за Финляндией завоевала и Швеция. Скандинавы попутно помогли России в борьбе за «посев» на ЧМ-2022
В четверг путевки в финальную часть Евро-2020 оформили Англия, Турция, Чехия и Франция. Ранее этого добились Бельгия, Испания, Италия, Россия и Украина. Сегодня десятым финалистов стала сборная Финляндии, впервые в истории добившаяся этого права.
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Авто
Новый пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году
Общество
Банки рассказали о новом виде мошенничества с картами
Представители российских банков рассказали, что преступники зачастую выводят средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (Card2Card).
Армия и оружие
Израильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет
Экономика
Helsingin Sanomat (Финляндия): антироссийские санкции нанесли Финляндии меньший урон, чем другим странам (Helsingin Sanomat)
Финляндия пострадала от антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, меньше, чем в среднем другие страны.
Кино
Вышел трейлер нового «Спанч Боба» с Киану Ривзом
Спорт
Биатлонист Поршнев выиграл второй спринт на отборочных соревнованиях
Никита Поршнев одержал победу во второй спринтерской гонке на отборочных соревнованиях сборной России по биатлону в Тюмени.
Авто
Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру
Компания Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с утечкой тормозной жидкости, передает ТАСС.
Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
Политика
В столкновениях у города Кочабамба в Боливии погибли пять человек
Как минимум пять человек погибли и не менее 50 получили ранения в пятницу в столкновениях у боливийского города Кочабамба.
Здоровье
Врач рекомендовал выбирать активный отдых в отпуске
Чтобы полноценно восстановить здоровье и работоспособность в отпуске лучше предпочесть активный отдых, рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Технологии
Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике
В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Футбол
Черчесов сообщил, что Головин не сыграет в матче с Бельгией
Головин и в Сочи одну тренировку вышел с нами, и сегодня попробовал. У него есть проблема, которая помешает ему завтра сыграть.
Общество
Пользователи Facebook пожаловались на сбой в работе соцсети
Предыдущий сбой в работе Facebook наблюдался 13 ноября.
Культура
Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»
«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Общество
Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
Космос
NASA переименовало «нацистский» астероид
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Кино
Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон
За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Происшествия
Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Общество
С 22 ноября меняются правила получения справок для водительских прав
В России меняются правила прохождения медосвидетельствования будущих водителей. Соответствующий приказ накануне опубликовал Минздрав России.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Энергетика
Обещать — не значит жениться: «Нафтогаз» обманул всю Украину
Весной премьер-министр Владимир Гройсман требовал от госкомпании снизить тарифы и обещал уволить Андрея Коболева, главу "Нафтогаза".
Фигурное катание
Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по итогам короткой программы.
Кино
«Джокер» собрал почти $1 млрд в мировом прокате
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса заработал в мировом прокате $998 млн.