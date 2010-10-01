В четверг путевки в финальную часть Евро-2020 оформили Англия, Турция, Чехия и Франция. Ранее этого добились Бельгия, Испания, Италия, Россия и Украина. Сегодня десятым финалистов стала сборная Финляндии, впервые в истории добившаяся этого права.

Путевки на Евро-2020 вслед за Финляндией завоевала и Швеция. Скандинавы попутно помогли России в борьбе за «посев» на ЧМ-2022

Общество Банки рассказали о новом виде мошенничества с картами Представители российских банков рассказали, что преступники зачастую выводят средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (Card2Card).

Спорт Биатлонист Поршнев выиграл второй спринт на отборочных соревнованиях Никита Поршнев одержал победу во второй спринтерской гонке на отборочных соревнованиях сборной России по биатлону в Тюмени.

Наука Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.

Здоровье Врач рекомендовал выбирать активный отдых в отпуске Чтобы полноценно восстановить здоровье и работоспособность в отпуске лучше предпочесть активный отдых, рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Культура Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья» «Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.

Общество Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.

Общество Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом» Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".