Экономика

ИзвестияИзвестияПутевой доход: Минфин предложил приватизировать 5-10% РЖД

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Как рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией федеральные чиновники, чтобы дисциплинировать корпорацию, министерство настаивает на приватизации 5–10% ее акций за 200–400 млрд рублей и привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.
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Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД

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В рамках новой приватизации часть РЖД передадут в частные руки

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