Экономика
ИзвестияПутевой доход: Минфин предложил приватизировать 5-10% РЖД
Как рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией федеральные чиновники, чтобы дисциплинировать корпорацию, министерство настаивает на приватизации 5–10% ее акций за 200–400 млрд рублей и привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.
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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшие дни может прекратить свою работу по вине президента США Дональда Трампа.
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Спецслужбы проверяют сообщения о минировании зданий медицинского колледжа и колледжа культуры и искусств в Биробиджане.
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Сегодня у вас есть шанс добиться большего в профессиональной сфере, а также в выступлениях на публике.
Армия и оружие
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Все арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят зенитными ракетными системами С-400, что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол, сообщил журналистам командующий Северным флотом, герой России, вице-адмирал Александр Моисеев.
Транспорт
РЖД ввели новый график движения поездов
РЖД с 8 декабря ввели новый график движения поездов на 2019−2020 годы, сообщает пресс-служба компании.
Кино
«Яндекс» собирается снимать кино и сериалы по сценариям BBC
Выбрали ли в компании конкретные форматы для будущего производства, и кто именно будет снимать новые сериалы или фильмы, пока не сообщается.
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Порошенко в центре Киева закидали яйцами
Культура
Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве
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Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
Футбол
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Тедеско оценил свою работу в «Спартаке»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4). — «Ростов» — очень сильная команда, у них хорошая группа атаки, и она очень эффективная.
Политика
Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией
Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Экономика
Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино
"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.