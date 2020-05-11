Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание, в ходе которого будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая, сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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