Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

с чего всё началось

На совещании с главами регионов 28 апреля Путин озвучил решение о продлении периода нерабочих дней в стране до 11 мая включительно.

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