Коронавирус
ТАССПутин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней
На совещании с главами регионов 28 апреля Путин озвучил решение о продлении периода нерабочих дней в стране до 11 мая включительно.
Читать в источнике
Оценить3,9K
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.ТАСС10:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Космос
SpaceX попытается купить обанкротившуюся OneWeb, чтобы она не досталась Amazon
Amazon и SpaceX оказались в числе желающих приобрести активы обанкротившейся британской компании OneWeb, планировавшей обеспечить население планеты широкополосным Интернетом с помощью группировки спутников.
3DNews 07 мая в 05:20
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru 17:32
Общество
Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян
Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян из-за рубежа.
Lenta.ru 17:24
Общество
В сети нашли «удивительную» карту мира 1922 года
Пользователи соцсети Reddit нашли карту мира 1922 года в высоком разрешении и удивились, как много с тех пор произошло изменений.
Суть событий 08:33
Футбол
Джикия против того, чтобы «Зенит» заранее объявляли чемпионом
Чтобы отрыв даже в теории нельзя было отыграть. Тогда можно официально объявлять команду чемпионом заранее.
Спорт-Экспресс 17:15
Общество
Бассейны, магазины и скверы открывают для жителей Тульской области
Плавательным бассейнам разрешили работать «при условии соблюдения требований Главного государственного санитарного врача по Тульской области».
Московский Комсомолец Тула 17:52
Экономика
Банки реструктурировали кредиты МСП на 343 млрд рублей
Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что введенные из-за коронавируса кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд руб. По его словам, реструктуризация кредитов пользуется у физлиц "огромной популярностью".
Коммерсантъ 08 мая в 09:03
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии
Российская актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, рассказала о своем самочувствии.
РЕН ТВ 09:24
Происшествия
Пожар произошел в подмосковном хосписе
"Пожар произошел в хосписе на улице Тенистая, 4. Здание самостоятельно покинули 11 человек, еще 18 лежачих пациентов остаются пока внутри", - сказал источник, отметив, что открытое горение уже удалось сбить.
Интерфакс 17:40
Культура
Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили
Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
Происшествия
В Челябинской области вспыхнул пожар на птицефабрике
Челябинск, 11 мая 2020, 00:43 — REGNUM Пожар, охвативший площадь более 1200 квадратных метров, вспыхнул на птицефабрике рядом с поселком Муслюмово в Кунашакском микрорайоне Челябинской области, 10 мая сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
REGNUM 17:43
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru 16:52
Футбол
У игрока «Минска» подозревают коронавирус
У футболиста "Минска" подозревают заражение коронавирусной инфекцией, передает Tribuna.com.
Газета.Ru 14:31
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249
Джастин Гэтжи взял верх над Тони Фергюсоном техническим нокаутом в поединке за временный титул в лёгком весе на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском 01:03
Общество
Великобритания начнет ослаблять ограничения с 13 мая
В Великобритании с 13 мая станут смягчать ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19, но время полностью отменять их еще не наступило, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Коммерсантъ 15:53
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Киберспорт
Вышло обновление 1.4.0 для бета-ветки Mount & Blade 2: Bannerlord
Игра Mount & Blade II: Bannerlord получила обновление 1.4.0 для бета-ветки.
Дни24 вчера в 04:19
Гаджеты
IPhone 12 Pro получит 3-кратный оптический зум
Evo-rus.com 12:05
Общество
Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад
Общественное телевидение России вчера в 14:04
Фигурное катание
Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport 12:47
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости 16:03
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera вчера в 13:33
Общество
Вильфанд предупредил об «обвале холода» в Европейской России
Температура понизится больше чем на 10 градусов, произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов.
РИА Новости 18:07
Политика
МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
Общество
Минздрав призвал не «экономить» на стимулирующих выплатах врачам
В Минздраве уточнили: медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе.
Российская газета 17:00
Экономика
Экономисты сообщили о возможной девальвации рубля
Ряд экономистов допускают возможность того, что отечественный рубль столкнется с девальвацией.
Актуальные Новости 13:14
Общество
Роспотребнадзор предоставил рекомендации для возобновления съемок кино
Документ, в котором Роспотребнадзор, с учетом предложений АПКиТ, подготовил соответствующие рекомендации для организации киносъемочного процесса, подписанный руководителем ведомства Анной Поповой, есть в распоряжении "РГ".
Российская газета 08:19