Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По последним данным, в России подтверждены 209 тыс. случаев заражения коронавирусом.
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с чего всё началось

Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАСС10:55

Подробнее о событии

Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

Lenta.ru10:08

Путин проведет совещание по продлению нерабочих дней

РИА Новости11:03

Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней

ТАСС10:55

Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая

РБК10:39

Завтра Владимир Путин проведет совещание по COVID-19

Ёлдаш13:24

Путин в понедельник обсудит продление нерабочих дней в России

Нижний Новгород on-line10:04

Путин 11 мая проведет совещание о возможном продлении режима нерабочих дней

Интерфакс10:00
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Происшествия

В Тамбовской области коронавирус подтвердился у трехдневной девочки

В Тамбовской области коронавирусом заразились 1 312, выздоровели 280, скончались три человека. В больницах остаются 383 пациента.
Газета.Ru 12:18
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Экономика

Экономисты сообщили о возможной девальвации рубля

Ряд экономистов допускают возможность того, что отечественный рубль столкнется с девальвацией.
Актуальные Новости 13:14
Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
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Общество

В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции

Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
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Общество

На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат

Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру вчера в 06:15
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ

Ранее в апреле нью-йоркские медики сообщали, что смертность среди пациентов с коронавирусом, которые были подключены к ИВЛ, составляет 88%.
РБК 11:42
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Футбол

Генсек РФС оценил шансы на возобновление чемпионата России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил в эфире «Матч ТВ», что в организации настроены на скорое возобновление матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
РБК 13:30
Происшествия

Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили

Известия 07:02
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Происшествия

В Ростове обнаружили мертвой ранее судимую экс-депутата

Pravda.Ru 10:42
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Фигурное катание

Сотникова рассказала, что ее страшит после перенесенной операции

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова призналась, что после операции ее страшит возвращение на лед.
МК-Спорт 11:20
Здоровье

За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом.
Live24 07:06
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Здоровье

Врачи предупредили о риске тяжелых осложнений коронавирусной инфекции

Риск осложнений существует даже для пациентов, перенесших заболевание в легкой форме. Однако пока он до конца не изучен.
Профиль 10:12
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
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Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
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Происшествия

Все жители военного городка в Пугачеве вернулись в свои дома

Жители военного городка в удмуртском селе Пугачево вернулись в свои дома, которые покинули ранее из-за взрывов на технической территории бывшего арсенала.
ТАСС 12:28
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Общество

Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:36
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Единоборства

Олейник победил Вердума на UFC 249

На проходящем во флоридском Джексонвилле турнире UFC 249 российский боец победил раздельным решением судей - 28-29, 29-28, 29-28.
ODDS.ru вчера в 22:45
Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

РИА Новости 07:10
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Общество

В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая

Первым регионом, продлившим режим самоизоляции до конца месяца, стала Москва — мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий документ 7 мая.
РБК 10:08
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 02:03
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Здоровье

Пять центров компьютерной томографии работают в Петербурге

Больного могут госпитализировать или отправить домой. С 1 мая в центрах обследовали 2205 человек, у 1502 из них выявили вирусную пневмонию.
МР7.ру 10:31
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Общество

Геннадий Орлов: «Больше верю врачам, чем Малышевой»

Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным. Врачи умирают, а им еще и не хотят платить.
Спорт-Экспресс 13:19
Авто

Для автомобильных моторов создали пластиковый распредвал

Специалисты немецкого Фраунхоферского института химических технологий (ICT) представили распределительный вал для автомобильных двигателей, созданный из армированного волокном термореактивного пластика с усиливающими вставками из алюминия.
Популярная механика вчера в 02:04
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Общество

Минобороны России сообщило о ситуации с коронавирусом среди военных

Министерство обороны России опубликовало бюллетень со статистикой о коронавирусной инфекции COVID-19 среди военнослужащих.
RT на русском вчера в 13:29
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Здоровье

В Ухане выявили новый случай заражения коронавирусом

В китайском городе Ухане был выявлен новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 00:12
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Здоровье

Российский губернатор ответил на вопрос о пропавших выплатах врачам

Врач-рентгенолог из Артемовской центральной больницы в Свердловской области задал вопрос губернатору региона Евгению Куйвашеву о пропавших президентских выплатах, которые обещали медикам за работу во время борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 12:15
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Шоу-бизнес

Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы

Поздравления россиянам с Днём Победы сегодня поступают со всего мира. Так, свою лепту внесла и популярная певица Наталья Орейро.
КМВ Новости вчера в 08:16
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Киберспорт

Renegades выиграла ESL One Road to Rio для Океании

Cyber.sports.ru 06:13
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