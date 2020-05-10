Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

с чего всё началось

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По последним данным, в России подтверждены 209 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

Общество Минпросвещения допустило отмену ОГЭ Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом. 27

Общество Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев. 758

Здоровье В Саратовской области обеспокоились ростом заболеваемости пневмонией Число больных с пневмонией в Саратовской области достигло 625 человек, заявил министр здравоохранения области Олег Костин 10 мая на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. 2

Армия и оружие Китай нанёс ракетный удар по индийским военным В ответ на агрессивные действия Индии, китайские войска нанесли ракетный удар по индийским военным, что привело к уничтожению легкого бронированного автомобиля последних и ранению четырёх человек. 66

Наука Учёные научились выявлять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе Ученые из Калифорнийского университета создали быстрый тест для того, чтобы выявить наличия следов употребления марихуаны в выдыхаемом человеком воздухе. 94

Общество Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса. 397

Общество В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. 957

Игры Несколько игр для PlayStation 4 обновятся для PlayStation 5 Под прокачкой понимается процесс обновления игры с PlayStation 4 до PlayStation 5. Этой информацией поделился инсайдер под ником PSErebus, известный тем, что не раз верно предсказывал новости от Sony и ее продукции. 1

Музыка Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube Видеоклип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, в котором музыканты с помощью «гипнотанца», грабят казино, попал в тренды YouTube в 26 странах мира. 343

Киберспорт Virtus.pro вышла в плей-офф ESL One: Road to Rio по CS:GO Матчи СНГ-дивизиона ESL One: Road to Rio проходят с 30 апреля по 17 мая. 12 команд разыгрывают 50 тысяч долларов.