Завтра у президента запланировано совещание по ситуации с коронавирусом.

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По последним данным, в России подтверждены 209 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

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