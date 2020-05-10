Коронавирус
КоммерсантъПутин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По последним данным, в России подтверждены 209 тыс. случаев заражения коронавирусом.
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Завтра у президента запланировано совещание по ситуации с коронавирусом.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельСпорт-Экспресс 10:15
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