Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

с чего всё началось

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По последним данным, в России подтверждены 209 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

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