Коронавирус
КоммерсантъПутин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По последним данным, в России подтверждены 209 тыс. случаев заражения коронавирусом.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.ТАСС10:55
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Общество
ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу, учитывая статистику последних дней, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 11:05
Политика
МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08 мая в 17:06
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Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, лишившийся 10 мая пояса временного чемпиона UFC в поединке с соотечественником Джастином Гэтжи, оказался в больнице.
Вести.Ru 10:29
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
Общество
Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
В России несколько регионов решили смягчить или частично отменить введенные из-за COVID-19 ограничения.
Lenta.ru 11:59
Политика
В Крыму оценили план Зеленского установить «колокол Единства»
Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о планах установить четыре мемориала на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Колокол Памяти в Луганске и Колокол Мира в Донецке), а также Колокол Победы в Закарпатье и Колокол Единства в Симферополе – столице российского Крыма.
Газета.Ru 08:25
Происшествия
В «Ленте» обвинили покупательницу с детьми в многократных кражах
Покупательница с детьми неоднократно совершала кражи в магазине на Уральской улице в Петербурге.
АБН 09:26
Спорт
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK 11:37
Армия и оружие
Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара
RT на русском 12:00
Общество
Правительство России может обанкротить все торговые центры страны
Правительство России разработало законопроект, позволяющий арендаторам из-за потери доходов разрывать с ними договоры без каких-либо штрафов.
Infox.ru вчера в 08:30
Космос
Футуролог Медведев: «есть проблемы пострашнее вируса»
Читайте начало интервью: Футуролог: спасает не глобализация, спасает государство Футуролог размышляет об оцифрованном мире и жизни вне мегаполисов Данила Медведев: о скорости прогресса и компьютеризации Спад и взлет — Как вы относитесь к теории Гумилева о том, что каждая нация, каждая культура имеет пики и падения.
Pravda.Ru 08 мая в 22:00
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
Музыка
Более 11,7 млн просмотров набрал новый клип Little Big
Новый клип петербургской группы Little Big за два дня набрал более 11,7 миллиона просмотров.
Телеканал Санкт-Петербург 06:15
Происшествия
Защита «омбудсмена полиции» попросила передать материалы его дела в СКР
Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин направил жалобу в прокуратуру Москвы по делу бывшего сотрудника Центра «Э» Владимира Воронцова, известного как «омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 07:02
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
РБК 08:34
Здоровье
Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса
Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса, которые могут сохраняться на протяжении длительного времени.
РИА Новости 09:15
Общество
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:36
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Происшествия
У Нижегородского кремля сошел грунт
Около Нижегородского кремля на участке склона шириной около 30 метров сошел грунт.
Вести.Ru 11:51
Общество
Илон Маск может оказаться русским разведчиком, предположил эксперт
Маск, как настоящий русский человек, не мог не отпраздновать 9 мая, и по русскому обычаю злоупотребил.
РИА Новости 07:58
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
Финансы
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08 мая в 08:48
Общество
В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая
Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 02:30
Общество
Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений
Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Здоровье
Минздрав предупредил о последствиях нарушения масочного режима
Нарушение масочного режима, который вводится во многих регионах России в связи с распространением коронавирусной инфекции, может привести к увеличению числа заболевших и новой волне эпидемии.
Вечерняя Москва вчера в 14:18
Общество
89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:08