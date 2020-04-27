Коронавирус
Российская газетаПутин 28 апреля проведет совещание по коронавирусу
Завтра, 28 апреля, президент проведет видеоконференцию с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков . На уточняющий вопрос Песков сказал, что в совещании примут участие все главы регионов.
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Что касается президентского уровня, то на завтра готовится совещание с руководителями субъектов РФ как раз по вопросам борьбы с коронавирусом. Это будет также в режиме видеоконференции.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:32
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