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Интерфакс
Интерфакс

Путин 28 сентября проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 28 сентября, проведет расширенное заседание президиума Госсовета. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На уточняющий вопрос "Интерфакса", в каком формате пройдет заседание, он ответил, что будет организована видеоконференция.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября

Президент России Владимир Путин проведет 28 сентября расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное нацпроектам. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАСС06:55
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Коммерсантъ

28 сентября Путин проведет заседание президиума Госсовета

Коммерсантъ08:39
РИА Новости

Расширенное заседание президиума Госсовета пройдет в понедельник

РИА Новости06:56
RT на русском

Путин проведёт заседание президиума Госсовета 28 сентября

RT на русском07:14
Интерфакс

Путин 28 сентября проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Интерфакс07:02
Известия

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Известия07:00
Российская газета

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября

Российская газета07:16
ТАСС

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября

ТАСС06:55

Зеленский объявил на Украине траур по погибшим в катастрофе Ан-26

Киев, 26 сентября 2020, 12:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский объявил сегодняшний день, 26 сентября, днем траура на Украине по погибшим в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 украинских ВВС.
REGNUM05:00
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Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора с Россией причину

Россия и Япония в 2018 году были максимально близки к заключению мирного договора, который не был подписан после окончания Второй мировой войны, однако планам помешали русско-американские противоречия.
РБК22:23
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