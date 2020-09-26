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Интерфакс
Интерфакс

Путин 28 сентября проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 28 сентября, проведет расширенное заседание президиума Госсовета. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На уточняющий вопрос "Интерфакса", в каком формате пройдет заседание, он ответил, что будет организована видеоконференция.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября

Президент России Владимир Путин проведет 28 сентября расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное нацпроектам. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАСС06:55
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РБК

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета

РБК09:21
Российская газета

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября

Российская газета07:16
RT на русском

Путин проведёт заседание президиума Госсовета 28 сентября

RT на русском07:14
Интерфакс

Путин 28 сентября проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Интерфакс07:02
Известия

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Известия07:00
РИА Новости

Расширенное заседание президиума Госсовета пройдет в понедельник

РИА Новости06:56
ТАСС

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября

ТАСС06:55

Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом курсант рассказал о трагедии

Следите за развитием событий в трансляции: "Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом" Отмечается, 26 сентября курсант, который выжил при падении воздушного судна, пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом курсант рассказал о трагедии
REGNUM09:27
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Очевидец рассказал об инциденте с лифтом в московском вузе

Как сообщали студенты учебного заведения в соцсетях, несмотря на то, что некоторым людям внутри кабины стало плохо, руководство вуза не позволяло им вызвать МЧС и самостоятельно выбраться из лифта, угрожая отчислением.
Известия08:10
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В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
Вести.Ru03:48
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Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русском09:26
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Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Согласно одобренному правительством документу, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для промышленности в период 2021-2023 годов составит 3,0% ежегодно (тарифы на электроэнергию традиционно индексируются с 1 июля).
Интерфакс09:23
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Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Путин добавил, что, хотя многие страны вновь вводят жесткие ограничения, в России наблюдается более благоприятная ситуация, так как власти своевременно принимают эффективные меры, сообщает «Газета.ру».
Известиявчера в 21:59
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МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 14:08
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Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

По данным руководящей группы провинции Шандун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности, тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из РФ, дал положительный результат.
Российская газета00:58
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