Путин 28 сентября проведет расширенное заседание президиума Госсовета
Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 28 сентября, проведет расширенное заседание президиума Госсовета. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На уточняющий вопрос "Интерфакса", в каком формате пройдет заседание, он ответил, что будет организована видеоконференция.В источнике
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Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября
Президент России Владимир Путин проведет 28 сентября расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное нацпроектам. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАСС06:55
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