Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Интерфакс
Интерфакс

Путин 28 сентября проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 28 сентября, проведет расширенное заседание президиума Госсовета. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На уточняющий вопрос "Интерфакса", в каком формате пройдет заседание, он ответил, что будет организована видеоконференция.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября

Президент России Владимир Путин проведет 28 сентября расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное нацпроектам. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАСС06:55
Подробнее о событии
РБК

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета

РБК09:21
Известия

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Известия07:00
RT на русском

Путин проведёт заседание президиума Госсовета 28 сентября

RT на русском07:14
Интерфакс

Путин 28 сентября проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Интерфакс07:02
Российская газета

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября

Российская газета07:16
РИА Новости

Расширенное заседание президиума Госсовета пройдет в понедельник

РИА Новости06:56
ТАСС

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября

ТАСС06:55

Пожар в промзоне в Люберецком районе Подмосковья ликвидирован

Пожар в промышленной зоне в городе Дзержинский в Люберецком районе Московской области потушен, площадь составила 119 кв. м. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области Федор Польшин.
ТАСС11:51
20

«Салават» дома переиграл «Витязь», команды на двоих забросили 11 шайб

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" на домашнем льду обыграл "Витязь" – 6:5. Подмосковная команда несколько раз по ходу встречи вела в счете, но удержать преимущество не смогла.
Вести.Ru10:35

Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русском09:26
54

Киркоров иронизирует по поводу требования снести особняк за 12 млн

Представителям главного российского оппозиционера показалось, что особняк Киркорова, стоимость которого оценивается в 12 млн. долларов, препятствует доступу к бухте, входящей в акваторию Москвы-реки.
Pravda.Ru09:07
281

Космонавт на орбите рассказал о чтении газет на Земле с борта МКС

Чтение газеты, находящейся на Земле, с борта Международной космической станции (МКС) при имеющейся оптике было бы возможно, если бы буквы были размером с египетские пирамиды, сказал российский космонавт Иван Вагнер в видеоролике «„Союз МС-16“: месяц до возвращения», размещенном 26 сентября на платформе YouTube.
ИА Красная Весна11:31
1